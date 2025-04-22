'Заморозка' войны по линии фронта: в Bloomberg узнали детали предстоящей встречи переговорщиков в Лондоне

В Лондоне в среду, 23 апреля, состоится новый раунд переговоров Украины, США, Великобритании, Франции и Германии относительно возможного соглашения со страной-агрессором Россией по завершению войны. Эта встреча является продолжением встречи в Париже 17 апреля.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Америку будет представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. По словам собеседников журналистов, со стороны Европы будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

"Встреча запланирована как продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по заключению соглашения о прекращении огня и мире между Россией и Украиной", – пишет Bloomberg.

Источники говорят, что планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

Ранее Bloomberg сообщал, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциальной сделки о завершении войны.

Предложение США фактически заморозит линию фронта в Украине. При этом Россия сохранит фактический контроль над частью остальной территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины.

"Вопрос о вступлении Украины в НАТО также будет снят с повестки дня, хотя любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить выполнение любой сделки, по словам людей, знакомых с переговорами", – говорится в материале.

По данным источников OBOZ.UA, в состав украинской делегации на встрече в Лондоне войдут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и страна-агрессор Россия смогут достигнуть соглашения о перемирии. Он рассчитывает, что это может произойти уже на этой неделе.

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