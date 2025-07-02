'Мирный план' содержал список всех пожеланий Путина': Бринк рассказала о последнем разговоре с руководством Украины перед отставкой

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о своем последнем разговоре с украинским руководством перед увольнением с должности. По ее словам, топ-чиновник в Киеве показал ей "мирный план", который фактически содержал "список всех пожеланий" российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Деталями разговора Бринк поделилась в интервью американскому журналу The Atlantic. "Когда украинцы летом 2025 года оглядываются на Соединенные Штаты, страну, которая оказала им определенную, хоть и недостаточную, помощь в начале войны, что они видят сейчас и что думают об американцах?" – спросил ее ведущий, журналист Дэвид Фрум.

В ответ Бринк решила рассказать историю из последних нескольких дней на посту в Украине.

Тогда она встретилась с чиновником очень высокого уровня, который показал ей предложенный Украине "мирный план".

"Он показал мне то, что было представлено, по его словам, украинцам как возможный путь продвижения вперед с точки зрения мирных переговоров. Тот документ... Я не буду вдаваться в подробности, но он содержал, я бы сказала, список желаний Путина относительно всего, чего он хочет", – рассказала бывшая посол.

Затем, по словам Бринк, украинский чиновник посмотрел на нее и сказал: "Вы были нашим самым близким стратегическим партнером".

"И это все, что он сказал. А я ничего не могла сказать, поскольку я сама, как человек, который посвятил значительную часть своей жизни поддержке свободы и демократии в Украине и в более широком европейском пространстве на благо американцев, не нашла, что сказать", – сказала она.

Как писал OBOZ.UA, 10 апреля Бриджит Бринк ушла в отставку из-за, как сообщалось, политических разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. В Госдепе объяснили ее увольнение завершением трехлетней каденции дипломата "в условиях войны".

Перед этим Бринк попала в скандал из-за своей реакции на удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля, где погибли 20 взрослых и девять детей. Она, в частности, в своей заметке не упомянула о РФ и не осудила ее, назвав обстрел "ужасом" и причиной того, "почему эта война должна завершиться".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию США на удар по Кривому Рогу. Он выразил свое разочарование и указал, что американцы, "даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей".

После волны возмущения Бринк таки назвала РФ ответственной за атаку. Через несколько дней она, как и другие иностранные послы, госпожа посол США посетила Кривой Рог для почтения памяти погибших.

Покидая пост, Бриджит Бринк сказала, что работа американским послом в Украине была честью всей ее жизни, и заверила, что США выступают за "справедливый и длительный мир".

Впоследствии она призналась, что ушла в отставку из-за давления, которое администрация Трампа оказывала на Киев, а не на Москву – "на жертву, Украину, а не на агрессора".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!