'Честь всей жизни': посол США Бринк записала прощальное обращение к украинцам. Видео

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, которая покидает эту должность, опубликовала прощальное обращение к украинскому народу. Дипломат подвела итоги трехлетней работы, а также поблагодарила свою команду.

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Видео она разместила на своем аккаунте в социальной сети Х в понедельник, 21 апреля. Бринк отметила, что работа в должности посла США в Украине была честью всей ее жизни.

"Я вспоминаю май 2022 года и помню, как прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была проста: помочь Украине остаться свободной", – отметила она.

Дипломат перечислила американскую поддержку Украине во время полномасштабного вторжения России.

"В последние три года мы вместе помогали отважным защитникам Украины отвоевать территорию и удерживать линию фронта. Мы поддерживали альтернативные зерновые маршруты и черноморскую торговлю, чтобы поддержать экономику. Мы возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы обеспечить миллионы людей электроэнергией, светом и водой. Мы поддерживали реформы, которые продвигали Украину в ЕС и улучшали инвестиционный климат для американских компаний", – отметила она.

Дипломат добавила, что Украина справедливо "приобрела репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного".

"Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир. Я хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, с которыми я работала в течение последних трех лет, а также за мою невероятную команду в посольстве США в Киеве", – подытожила Бринк.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный департамент США подтвердил отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине. В ведомстве объяснили это завершением трехлетней каденции дипломатки "в условиях войны".

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