'Ужас': посол США отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не осудила Россию

Госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел войсками России жилого района в Кривом Роге, в результате которого погибли 16 человек. Дипломат назвала атаку "ужасом", однако в своем сообщении не оговорилась и словом о вине России.

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Соответствующее сообщение Бринк опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Х вечером 4 апреля. Она отметила, что такие обстрелы – доказательство тому, что война должна быть прекращена.

"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коварный ракетный удар россиян по жилому району Кривому Рогу, в результате которого погибли 16 человек. Среди погибших – шесть детей. Он подчеркнул, что каждая российская ракета и каждый ударный дрон доказывают, что Москва хочет только войны.

Захватчики ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона, рядом с местом попадания была детская площадка.

Россия утверждает, что целью циничной ракетной атаки по Кривому Рогу вечером 4 апреля якобы были "военные в ресторане". Мол, там происходило "совещание с командирами соединений и западными инструкторами". В МО РФ не упомянули тот факт, что в результате обстрела погибли 16 мирных жителей, из которых шестеро – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио признал, что Россия нарушает перемирие. Если Кремль выберет войну, страны ждут санкции, над разработкой которых уже работает Конгресс США.

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