Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует подать в отставку – американские СМИ

Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно покинуть дипломатическую службу в ближайшие недели. Она еще не подала заявление об отставке, но уже совершила прощальные звонки коллегам.

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Об этом пишут CBS News и Reuters. Издание ссылается на информацию своих источников, знакомых с этим вопросом.

По словам одного из них, отставка Бринка связана с "необычным сочетанием личных и политических проблем", включая недавние сокращения в USAID.

Бриджит Бринк работает в стране, где идет война, вдали от своей семьи, поскольку Киев считается местом службы, куда дипломатам не разрешается брать с собой семью, отмечает CBS News.

Она еще в январе этого года подавала прошение об отставке во время смены администрации президента США. Однако госсекретарь Марко Рубио решил оставить ее в должности и отклонил заявление, поскольку хотел, чтобы оно продолжило работу.

Назначил Бриджит Бринк на должность бывший президент Джо Байден, она работала послом в Киеве с мая 2022 года.

Очевидно, теперь Бриджит Бринк все же присоединится к другим дипломатам с многолетним опытом работы, которые покинули Государственный департамент Соединенных Штатов с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

По словам источников, она покинет должность по собственному желанию.

Reuters отмечает, что отставка Бринка "может внести новую неопределенность" в отношения между Вашингтоном и Киевом.

Пока непонятно, кто занимает пост посла США в Украине. Американский чиновник и другое лицо, знакомое с этим вопросом, сообщили, что рассматривается кандидатура Криса Смита, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы и политики и региональных дел в Бюро европейских и евразийских дел. Он с 2022 по 2023 год занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Украине.

Издание также напоминает, что Бринк недавно подверглась критике в Украине за свою реакцию на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 взрослых и девять детей.

Комментируя это военное преступление, Бринк не упомянула о причастности страны-агрессора России. Посол заявила, что этот обстрел – причина, "почему эта война должна завершиться".

Как сообщал OBOZ.UA, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар баллистической ракетой по жилому району в Кривом Роге. Дипломатка назвала атаку "ужасом", однако в своем сообщении не оговорилась и словом о вине России.

После критики украинцев Бринк таки назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу. Для этого "поступку" дипломатке понадобилось двое суток.

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