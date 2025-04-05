'Даже слово российская ракета боятся сказать': Зеленский раскритиковал реакцию США на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Соединенных Штатов после российского ракетного удара по Кривому Рогу, унесшего жизни по меньшей мере 19 человек, среди которых много детей. Он выразил благодарность международным партнерам, оперативно и четко осудившим очередное преступление России, но откровенно был разочарован реакцией американского посольства.

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Об этом президент написал в своем Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что мир должен реагировать на каждый подобный теракт. И хотя многие страны сразу выразили поддержку Украине, реакция США, по его словам, оказалась слишком сдержанной.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: так сильна страна, такой сильный народ – и так слаба реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", - подчеркнул он.

В то же время президент поблагодарил тех государств и дипломатических учреждений, которые однозначно высказались по поводу преступления России. В частности, Зеленский отметил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также Высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Отдельную благодарность он выразил посольствам Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии за четкую позицию.

"Очень важно, чтобы этот русский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставался без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали", - отметил он.

Российская ракета попала прямо посреди жилой застройки: рядом были детская площадка, магазины и ресторан. Погибли дети – трехлетний Тимофей, семилетние Арина и Радислав, девятилетний Герман, пятнадцатилетний Даниил, Никита и Алина, шестнадцатилетний Константин, семнадцатилетний Никита. Президент упомянул каждого из них поименно.

"Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага. Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким", – отметил он.

Еще 62 человека пострадали от удара, в том числе 12 детей. Есть очень тяжелые раненые, сейчас они находятся в больницах. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь.

Кроме того, россияне применили вчера против Кривого Рога ударные дроны – прямо во время спасательной операции, во время горя для людей. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб.

"Просто не бывает глубже цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля страна-террористка Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, возле которой находилась детская площадка. Пока известно, что погибли 19 человек, из которых девять детей. В городе объявлен трехдневный траур.

На очередное военное преступление РФ отреагировали мировые лидеры, осудившие действия страны-агрессора и выразившие поддержку украинцам.

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