Потребовалось двое суток: посол США таки назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу

В воскресенье, 6 апреля, посол США в Украине Бриджит Бринк таки назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу. Для этого "поступку" дипломату понадобилось двое суток.

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Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х. В нем Бринк наконец-то отметила, что ракеты по гражданским и детям были выпущены "со стороны России". Она также опубликовала фото с приспущенным в знак траура флагом США.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – говорится в сообщении.

Ранее Бринк также опубликовала сообщение, реагируя на масштабную атаку террористов по Украине в ночь на 6 апреля.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", - написала она.

Напомним, что 4 апреля Бринк отреагировала на обстрел российскими террористами жилого района в Кривом Роге, в результате которого погибли 20 человек. Дипломат назвала атаку "ужасом", однако не упомянула о причастности России и ее вине. В то же время отметила, что этот обстрел – причина, "почему эта война должна завершиться".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине. Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы били по ресторану, где якобы "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

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