В Госдепе США подтвердили отставку посла в Украине Бринк: какую причину назвали

Государственный департамент США подтвердил отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине. Представительница Госдепа Темми Брюс объяснила это завершением трехлетней каденции дипломата "в условиях войны".

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Так пресс-секретарь Госдепа ответила на вопросы журналистов. Она отметила, что "посол (Бринк) возвращается домой".

"Дипломат находится там в течение трех лет. Это долгое время в зоне боевых действий", – отметила Брюс.

Представительница Госдепа добавила, что "война продолжается уже слишком долго".

"Настоящий вопрос состоит в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну", – сказала она.

Бринк была назначена на должность посла США в Украине еще президентом Байденом, это произошло в апреле 2022 года. Сразу после утверждения в Сенате (это произошло 18 мая 2022) дипломат прибыла в Киев.

До этого Бринк занимала должность посла США в Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Бриджит Бринк планирует досрочно покинуть дипломатическую службу в ближайшие недели, она еще не подала заявление об отставке. Однако дипломат уже совершила прощальные звонки коллегам.

Считается, что отставка Бринк связана с "необычным сочетанием личных и политических проблем", включая недавние сокращения в USAID.

В то же время известно, что Бринк еще в январе этого года подавала прошение об отставке – то есть во время смены администрации президента США. Однако госсекретарь Марко Рубио решил оставить ее в должности и отклонил заявление, поскольку хотел, чтобы она продолжила работу.

Сейчас на сайте Госдепа Бринк отмечена действующим послом США в Украине.

Стоит напомнить, что дипломат недавно подверглась критике украинского лидера Владимира Зеленского за свою реакцию на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, в частности девять детей. Комментируя это военное преступление, Бринк не упомянула причастность страны-агрессорки России.

Потребовалось двое суток, чтобы посол США назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу.

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