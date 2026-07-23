Кремль готовится к новой волне мобилизации и возможным бунтам

Российские власти закладывают законодательную и правоохранительную базу для проведения масштабной волны мобилизации, а также потенциального введения военного положения. Последние решения госдумы, минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных гражданских беспорядков, вызванных неприятием мобилизации.

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Эксперты расценивают срочную корректировку законодательной базы как прямую подготовку силового аппарата к подавлению потенциальных внутренних протестов и бунтов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кого в РФ отправят на фронт

Государственная дума РФ 22 июля приняла законопроект, разрешающий подписывать контракты с министерством обороны гражданам с судимостями, в том числе непогашенными. Речь идет о лицах, осужденных за тяжкие преступления, включая контрабанду наркотиков и участие в организованной преступности.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин открыто заявил, что эти поправки призваны расширить список россиян, подлежащих призыву, и облегчить вербовку для войны против Украины.

Росгвардия готовится подавлять протесты

Параллельно силовые структуры получают дополнительные полномочия для репрессий против российского общества. Росгвардия 21 июля опубликовала поправки к правилам гражданской обороны. Официальная формулировка – защита общества от "неуказанных опасностей" в период мобилизации, военного положения и военного времени.

По мнению аналитиков, такие изменения напрямую указывают, что силовые ведомства в России готовятся подавлять протесты, которые могут быть вызваны объявлением военного положения и новой волны мобилизации.

Скрытый резерв и личное решение Путина

Подготовка к расширению призыва началась еще в конце 2025 года, когда диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий отправлять резервистов в зону боевых действий без официального объявления мобилизации, что позволяет проводить негласный, поэтапный призыв.

Аналитики ISW отмечают, что текущие шаги указывают на то, что Кремль формирует условия как для частичной мобилизации, так и для полномасштабного призыва с введением военного положения. Однако окончательное решение остается исключительно за Путиным. Эксперты отмечают, что оно будет зависеть от его личной оценки ситуаций на фронте и уровня угрозы для стабильности собственного режима.

Напомним, что темпы вербовки нового "пушечного мяса" на войну против Украины в России "проседают". К началу июля вербовщики не выполнили и половины годового плана, суточный набор существенно отстает от этого показателя в предыдущие годы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после парламентских выборов в России 20 сентября существует вероятность того, что оккупанты могут усилить мобилизацию и набрать, по разным оценкам, 1–2 миллиона человек. Однако сразу на фронте они не появятся, поскольку для такого большого количества личного состава требуется подготовка, обучение и другие мероприятия.

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