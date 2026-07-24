"Это дезинформация иностранных агентов": россиян уверяют, что новой мобилизации в стране не будет

В России заявили, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

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В то же время власти уверяют, что армия пополняется за счет контрактников. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник из комитета по обороне.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новой мобилизации в России не будет. По его словам, информация о возможном призыве является "дезинформацией", которую распространяют так называемые СМИ-"иноагенты".

Он также подчеркнул, что принятый закон, позволяющий заключать контракты с лицами, имеющими судимости, не связан с мобилизационными процессами. По словам депутата, эти изменения не означают подготовки к новой волне призыва.

Оценки экспертов

Несмотря на заявления российских чиновников, аналитики обращают внимание на ряд решений, которые могут свидетельствовать о подготовке к расширению мобилизационных возможностей. В частности, речь идет об изменениях в законодательстве и активизации работы силовых структур.

Эксперты отмечают, что принятие законов, расширяющих круг лиц, с которыми могут заключаться контракты с армией, а также усиление полномочий силовых органов могут быть частью подготовки к потенциальным мобилизационным мерам. Кроме того, Колесник подчеркнул, что российская армия продолжает пополняться за счет контрактной службы, и именно этот механизм в настоящее время является основным для комплектования войск.

По их мнению, такие шаги также могут свидетельствовать о намерениях властей заранее подготовиться к возможным внутренним вызовам, в частности к общественному недовольству в случае объявления новой волны призыва.

Напомним, что темпы вербовки нового "пушечного мяса" на войну против Украины в России "проседают". На начало июля вербовщики не выполнили и половины годового плана, суточный набор существенно отстает от этого показателя в предыдущие годы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после парламентских выборов в России 20 сентября существует вероятность того, что оккупанты могут усилить мобилизацию и набрать, по разным оценкам, 1–2 миллиона человек. Однако сразу на фронте они не появятся, поскольку для такого большого количества личного состава требуется подготовка, обучение и другие мероприятия.

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