Россия сможет отправлять на войну еще больше преступников: о чем идет речь

Российские правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который существенно расширяет перечень лиц с судимостью, имеющих право заключить контракт с министерством обороны. Если изменения будут приняты, отправиться на войну против Украины смогут осужденные по ряду статей, которые ранее находились под запретом.

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Таким образом Кремль пытается завлечь в войну еще больше пушечного мяса. Об этом сообщают российские медиа.

Какие статьи хотят исключить из ограничений

Согласно новым документам, опубликованным в электронной базе нижней палаты парламента, из списка табуированных предлагается убрать целый ряд преступлений. В их числе экономические и таможенные нарушения, контрабанда наличных денежных средств и контрабанда стратегически важных товаров. Тяжкие преступления против общественной безопасности: участие в банде, незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение.

Кроме того, попасть на войну теперь смогут россияне, осужденные за нарушения на объектах инфраструктуры: незаконное вмешательство в работу критически важных объектов и нарушение требований промышленной безопасности. Также воевать против Украины смогут осужденные за контрабанду наркотических средств, а также организааторы незаконной миграции.

Для кого запрет останется в силе

Несмотря на масштабное расширение списков, правительство предлагает сохранить жесткие ограничения для лиц, осужденных по наиболее тяжким и специфическим статьям.

Заключить контракт с минобороны по-прежнему не смогут граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные за терроризм, диверсии, шпионаж и государственную измену.

Как менялось законодательство о призыве заключенных

Практика привлечения спецконтингента к боевым действиям последовательно расширялась последние несколько лет. В ноябре 2022 года была разрешена мобилизация граждан с судимостью за большинство тяжких преступлений (включая убийства, грабежи и разбои). В июне 2023 года Госдума законодательно разрешила заключать контракты напрямую с осужденными и подследственными. Действие этой нормы было расширено в том числе на подсудимых, чьи дела еще рассматриваются в суде.

Напомним, что темпы вербовки нового "пушечного мяса" на войну против Украины в России "проседают". К началу июля вербовщики не выполнили и половины годового плана, суточный набор существенно отстает от этого показателя в предыдущие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию, стремясь перехватить инициативу на поле боя в Украине. В то же время предполагается, что массовая мобилизация стала бы огромным риском для Москвы, поскольку любая попытка привлечь большое количество россиян потенциально может дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

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