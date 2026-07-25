Беженка из Украины подала в суд на бывшего мужа, который остался дома: требует ежемесячных выплат на проживание в Германии

Украинка, которая в начале полномасштабной войны уехала с ребенком в Германию, подала иск против своего бывшего мужа. Беженка считает, что он должен платить алименты не только на содержание ребенка, но и дополнительные выплаты на содержание бывшей жены.

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Иск беженки в рамках дела № 760/33662/25 рассмотрел Соломенский районный суд Киева в июне 2026 года. Суд установил, что у украинки имеется заболевание, в связи с которым ей присвоена третья группа инвалидности (которая не мешает работать).

Женщина состояла в браке с 2007 по 2025 год. Пара развелась в тот период, когда украинка с ребенком уже находилась за границей. Сейчас мужчина выплачивает алименты в размере 25 % своего дохода на ребенка.

Беженка считает, что бывший муж также должен платить ей алименты, ведь во время лечения ей необходимо употреблять больше белка, из-за чего расходы на питание возросли.

"Для поддержания организма и уменьшения осложнений необходимо увеличить потребление белка и калорий, что подтверждается официальными рекомендациями Национального института рака США (NCI): "Пациентам во время лечения рака следует употреблять больше белка, чтобы поддержать восстановление тканей, мышц и иммунитета" (Источник: National Cancer Institute, Eating Hints: Before, During, and After Cancer Treatment, 2022, стр. 5–7). Таким образом, ее ежемесячные расходы значительно выросли из-за лечения и необходимости специализированного питания", – говорится в материалах дела.

Бывший муж беженки в суде заявил, чтоинвалидность ей была установлена временно, до 2022 года. После этого она должна была пройти новое обследование, однако не сделала этого.

Кроме того, ответчик утверждает, что в Украине женщина работала, а когда переехала в Германию, начала получать исключительно социальные выплаты и больше не желает искать работу.

"Истица не доказала факт невозможности работать. Наличие у лица инвалидности III группы само по себе не свидетельствует о полной утрате трудоспособности и не является безусловным основанием для возложения обязанности по её содержанию на бывшего мужа, поскольку лица с инвалидностью III группы являются трудоспособными и могут осуществлять трудовую деятельность. Более того, ответчику известно, что истица во время проживания в Украине осуществляла трудовую деятельность, однако после выезда за границу изменила свое поведение", – говорится в материалах.

Суд учел, что истица получает социальную помощь в Германии, имела депозит, а ответчик уже несет финансовую нагрузку в виде алиментов на ребенка. Суд сослался на решение Конституционного Суда о неконституционности ограничения права на алименты исключительно размером пенсии или социальной выплаты, но подчеркнул, что необходимость в материальной помощи должна быть доказана в каждом конкретном случае.

В результате в удовлетворении иска о взыскании алиментов на содержание бывшей жены с инвалидностью было отказано.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дарницкий районный суд Киева отменил штраф, который полицейский наложил на водительницу автомобиля якобы за "ложный вызов". Женщина утверждала, что во время движения её автомобиль повредил посторонний предмет, вылетевший из ехавшего впереди грузовика.

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