"Это может стать отправной точкой, после которой Путин способен пойти на эскалацию": Зеленский о выборах и мобилизации в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после предстоящих выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны, в частности, расширить масштабы мобилизации. В то же время, по словам главы государства, поддержка войны среди россиян заметно снизилась. Такое изменение настроений напрямую связано с ударами Украины по военным целям врага на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

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Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Он дал прогноз относительно того, как закончатся выборы в РФ.

Поддержка войны в России снижается

По словам президента, Украина наблюдает изменение настроений в российском обществе. Он отметил, что все больше людей в России не поддерживают войну, которую ведет Кремль против Украины.

"Результат станет известен до выборов. При этом мы четко знаем, что процент россиян, поддерживающих Путина, стремительно снижается. Я бы даже сказал иначе — процент людей, которые не поддерживают его войну", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что не может оценить реальный уровень поддержки самого Владимира Путина, однако, по имеющимся данным, количество россиян, желающих завершения войны, существенно возросло.

По его словам, на это повлияли успешные действия украинских военных на фронте, а также удары по военным и стратегическим объектам на территории России и временно оккупированного Крыма.

"Я не знаю, сколько людей его поддерживают или не поддерживают, а вот доля тех, кто не поддерживает войну и хочет, чтобы она закончилась, очень сильно выросла, особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также мид- и дип-ударов в России и мид- и дип-операций на территории всего нашего оккупированного Крыма", – сказал Зеленский.

Процент россиян, не поддерживающих войну Путина, резко вырос

Зеленский сообщил, что в некоторых регионах России доля людей, не поддерживающих войну, выросла с 10% до 62–63%.

По его словам, наиболее заметные изменения общественных настроений наблюдаются в приграничных с Украиной регионах России и в оккупированном Крыму. Именно там люди непосредственно ощутили последствия войны.

"В некоторых регионах России доля людей, не поддерживающих войну, выросла с 10% до 62–63%. Это в большинстве случаев приграничные с Украиной районы и временно оккупированный Крым. Поскольку они получают реальное представление, что такое война, они начали испытывать это на своей территории", – отметил президент.

В то же время он подчеркнул, такие изменения вряд ли повлияют на официальные результаты российских выборов.

После выборов Кремль может усилить эскалацию

По мнению Зеленского, именно период после выборов может стать моментом, когда Кремль примет решение о дальнейшей эскалации войны.

"То, что это отправная точка, после которой Путин может предпринимать какие-то шаги по эскалации, – безусловно, так. Мы понимаем, что это может произойти", – заявил глава государства.

Одним из возможных сценариев президент назвал увеличение масштабов мобилизации в России.

"Или расширение мобилизации – это один из шагов, но за это нужно платить деньги", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Путину предлагали "компромисс" по Украине. Советники диктатора пытались убедить его, что установление режима прекращения огня и поиск компромиссных решений, таких как замораживание ситуации на линии соприкосновения, – в интересах не только Украины, но и России. Однако Путин отверг эти советы.

Российский диктатор Путин может попытаться использовать ближайшие месяцы как последний шанс изменить ход войны против Украины, из-за чего растут риски и для Европы. По мнению экспертов, нынешние действия Кремля свидетельствуют о подготовке к новому этапу противостояния с западными странами. Военный эксперт Роберт Фокс среди главных признаков называет усиление военной активности РФ у границ НАТО, кампанию дезинформации против европейских стран и ухудшение внутренней ситуации в самой стране-агрессоре.

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