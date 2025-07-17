'Мир увидел, что произошло с Ираном': в Госдепе заверили, что Трамп является реалистом и в отношении России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется дипломатическим путем достичь прекращения войны в Украине. Однако он также реалист, что уже на себе почувствовал Иран. Трамп также реалист в отношении России, заверили в Белом доме.

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Так пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс прокомментировала вопрос относительно 50 дней, которые Трамп якобы дал Кремлю. Она прямо намекнула – РФ может повторить судьбу Ирана.

"Президент Трамп дипломат и всегда оптимистично настроен на дипломатию, хотя он также является реалистом. Мир уже увидел то, что увидел Иран. А теперь, с этими новыми действиями президента Россия видит, что он является терпеливым человеком, но не за счет своей позиции и реализации ее в жизнь", – в частности, отметила пресс-секретарь Госдепа.

Она также повторила, что "терпеливый" американский лидер сейчас "недоволен" действиями и бездействием российского диктатора Путина.

Таким образом пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс повторила намек сенатора-республиканца Линдси Грэма, который также рекомендовал Путину позвонить своему иранскому коллеге.

Напомним: ранее в Белом доме признали, что Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским интересовался, будет ли в состоянии Киев нанести удары непосредственно по Москве и Санкт-Петербургу.

Как сообщал OBOZ.UA, Лидси Грэм посоветовал Путину позвонить верховному лидеру Ирана и "поинтересоваться, что произойдет на 51-й день" после ожидания Трампа новых шагов Кремля.

Правда, российские пропагандисты устроили истерику из-за такого совета.

Отметим, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сначала отверг призыв президента США к безоговорочной капитуляции – именно это отрицание предшествовало ударам по Ирану и непосредственно по столице страны Тегерану.

Также добавим, что верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, комментируя ультиматум президента США Трампа для России, отметила, что 50 дней, которые он дал Путину на прекращение огня в Украине, – это слишком долгий срок.

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