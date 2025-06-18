Хаменеи отказался капитулировать и пригрозил США 'серьезными непоправимыми последствиями' за вмешательство в войну

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв президента США Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пообещал "твердо стоять" перед лицом того, что он назвал "израильской агрессией". Он пригрозил Соединенным Штатам, заявив, что их военное вмешательство будет иметь "серьезные непоправимые" последствия.

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Об этом Хаменеи сказал 18 июня в телевизионном обращении к нации. Его цитирует The New York Times.

Это заявление верховного лидера Ирана прозвучало на фоне предположений о возможном вмешательстве США в конфликт между Израилем и Исламской Республикой.

Издание отмечает, что комментарии американского лидера Дональда Трампа во вторник, 17 июня, в которых он в частности упомянул военные усилия Израиля словом "мы", воспринялись как еще один признак того, что "Соединенные Штаты рассматривают возможность присоединения к израильской бомбардировке страны".

Напомним, что Трамп 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи является "легкой целью", но пока что его никто не будет убивать.

Хаменеи ответил на эти слова президента США, заявив, что Иран никогда не сдастся и не собирается соглашаться с требованиями Дональда Трампа,.

"Умные люди, которые знают Иран, страну и историю Ирана, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, потому что иранская нация не может сдаться. Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом, - заявил аятолла Хаменеи.

Интересно, что это заявление Хаменеи зачитал не сам. Вместо него это сделал ведущий государственного телевидения на фоне статического изображения духовного лидера. Почему аятолла не выступил лично, неизвестно. Возможно, это мера безопасности для его защиты, ведь точное местонахождение его не является общеизвестным.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во вторник, 17 июня, Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social, что США знают, где "прячется" аятолла Хаменеи, но их силы пока не планируют его убивать.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, это положит конец, а не усилит борьбу между Израилем и Ираном.

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