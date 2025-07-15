Сенатор Грэм посоветовал Путину позвонить верховному лидеру Ирана: в России устроили истерику

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, автор "адскихсанкций", которыми сейчас президент США угрожает российскому диктатору, посоветовал последнему позвонить верховному лидеру Ирана. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

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В частности, американский законодатель посоветовал Путину позвонить лидеру Ирана Аятолле и "поинтересоваться, что произойдет на 51-й день". Российские пропагандисты устроили истерику из-за такого совета.

"Заявление об отправке Украине через НАТО оружия американского производства, за которое заплатят европейцы, было приятной новостью. Не менее важным было его заявление о том, что если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, он введет тарифы до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть и тем самым поддерживают военную машину Путина. Это ударит по Путину там, где это будет больше всего больно", – считает сенатор Грэм.

Он добавил, что на месте стран, которые покупают дешевую российскую нефть, "поверил бы президенту Трампу на слово".

"А если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле", – отметил американский законодатель.

В России поняли, что сенатор намекает на воздушные удары, которые израильтяне совместно с американцами нанесли по Ирану.

Напомним, что аятолла Али Хаменеи сначала отверг призыв президента США к безоговорочной капитуляции – именно это отрицание предшествовало ударам по Ирану и непосредственно по столице страны Тегерану.

"Террорист Линдси Грэм совсем страх потерял после ударов США по Ирану", – сказала известная российская пропагандистка-телеведущая Ольга Скабеева.

Так или иначе, но в Иране заявили, что таки возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат США отложил продвижение вышеупомянутого пакета санкций против России. Однако, по словам лидера большинства в Сенате Джона Туна, не исключено, что Трамп может попытаться ввести жесткие санкции самостоятельно, а потому принятие законопроекта пока поставили на паузу.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на ультиматум президента США Трампа для России. По ее мнению, 50 дней, которые он дал диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине, – это слишком долгий срок.

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