'Не поощрял к убийствам': в Белом доме признались, обсуждал ли Трамп с Зеленским возможные удары по Москве

Телефонный разговор, во время которого президент США Дональд Трамп спросил у президента Украины Владимира Зеленского, может ли тот нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу, если Вашингтон предоставит необходимое оружие, происходил на самом деле. Однако в некоторых масс-медиа слова Трампа были вырваны из контекста.

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Речь идет о публикации The Washington Post и Financial Times. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Newsweek прокомментировала сообщение указанных изданий.

По словам американской чиновницы, "вырвано из контекста" было сообщение, что "Трамп поощрял Зеленского" бить глубже по территории России, чтобы усилить давление на российского диктатора.

"Financial Times известна тем, что резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает", – заявила пресс-секретарь администрации Трампа.

По ее утверждению, "президент Трамп просто задавал вопросы, а не поощрял к дальнейшим убийствам", и вообще "неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне".

Американское издание почему-то обратилось за комментарием в МИД страны-агрессора, но еще не получило его. Предоставить комментарий украинской стороны в Newsweek не пожелали.

Как сообщал OBOZ.UA, указанный разговор Трампа и Зеленского состоялся еще 4 июля. То есть, сразу после очередной массированной российской атаки.

По словам источников вышеупомянутых изданий,американский лидер спросил украинского коллегу, почему Киев не ударил по Москве.

"Мы можем, если вы дадите нам оружие", – ответил Зеленский.

Напомним, что также 4 июля президент Владимир Зеленский обсудил с американским лидером ситуацию на фронте, укрепление ПВО, возможности совместного производства оружия и дипломатический процесс. Впоследствии он назвал этот диалог с Трампом лучшим из тех, что были за все время общения.

Добавим, что накануне, 14 июля, Зеленский снова поговорил со своим американским коллегой. На этот раз президент поблагодарил Трампа за готовность США поддерживать Украину.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что может ввести тарифы в размере 100% против России и ее торговых партнеров. По его словам, это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на мирное соглашение по Украине.

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