'50 дней – это очень долго': Каллас отреагировала на ультиматум Трампа для России

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа для России. По ее мнению, 50 дней, которые он дал диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине – это слишком долгий срок.

Видео дня

Слова Каллас цитирует The Telegraph. Она считает, что Трамп должен был дать Путину меньше времени для начала мирных переговоров.

"С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает сильную позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они [Россия] убивают невинных гражданских лиц", – сказала дипломат.

Она подчеркнула необходимость усиления давления на страну-агрессора РФ.

"Очевидно, что нам всем нужно оказывать большее давление, чтобы они также хотели мира, и это хорошо, что американцы делают шаги, и я надеюсь, что они оказывают военную помощь, как и европейцы", – отметила Каллас.

Напомним: Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Трамп также рассказал, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Рютте подчеркнул, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!