Мир солидарен с Украиной: выдворены уже 443 российских дипломата. Инфографика

Цивилизованные государства выдворили уже 443 российских дипломатов из-за полномасштабной войны РФ против украинского народа. Этот шаг – акт солидарности с Украиной и продолжение глобальной изоляции страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Отмечается, что США, Великобритания и Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие РФ еще до нового вторжения оккупантов.

Среди стран Европы больше всего российских дипломатов выгнали из Польши – 45. Следом идут Германия (40), Словакия (38), Франция (35), Словения (33) и Италия (30). Также 19 дипсотрудников РФ прекратили работу в ЕС и еще 12 – в ООН.

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В МИД отметили значение таких действий: это удар по способностям России вести агрессивную политику, шпионскую деятельность, а также препятствовать помощи Украины и расшатывать безопасность в Европе.

"Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь искривить действительность и скрыть подлинное лицо Кремля", – отмечается в сообщении.

МИД Украины призвал партнеров и дальше оказывать максимальное давление на РФ, чтобы остановить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная ассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Решение было принято благодаря голосам "за" от 93 стран мира. Хотя перед голосованием российские дипломаты угрожали другим делегациям.