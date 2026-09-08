Венгрия высылает десять российских дипломатов: в чём причина и возможен ли разрыв дипломатических отношений

Венгрия решила выслать из страны десять сотрудников российской дипломатической миссии из-за деятельности, которую венгерские власти считают несовместимой со статусом дипломата. При этом Будапешт подчеркнул, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.

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Об этом в X сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. По её словам, венгерская сторона уведомила о решении российского посла и призвала этих лиц покинуть страну.

"Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией", — заявила Орбан.

Почему Венгрия высылает дипломатов

По оценке венгерских властей, десять членов российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Конкретный характер этой деятельности венгерская сторона пока не раскрыла.

Несмотря на высылку дипломатов, Будапешт не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой. Венгерская сторона заявила о намерении продолжать необходимый диалог с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения международных норм.

Другие страны также высылали дипломатов РФ

Напомним, в мае 2026 года стало известно, что Австрия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. По данным австрийских властей, на крышах дипломатических зданий РФ было установлено специальное оборудование, которое могло использоваться для перехвата сигналов и сбора разведывательной информации.

Вена подчеркнула, что использование дипломатического иммунитета для такой деятельности неприемлемо, а с 2020 года страна уже выслала в общей сложности 14 российских представителей из-за подобных подозрений.

Как писал OBOZ.UA, Германия с 2022 года выслала более 80 российских дипломатов, большинство из которых могли работать на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. В частности, в апреле 2022 года Берлин выдворил 40 сотрудников российского дипломатического представительства.

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