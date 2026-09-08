"Россия пытается закончить войну": в Кремле сделали циничное заявление об Украине

В Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

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Правда, на фоне этих "мирных стремлений" российская армия продолжает наносить смертоносные удары по Украине. Об этом Дмитрий Песков заявил во время брифинга для индийских СМИ во вторник.

В Кремле вновь заговорили о мире

Песков заявил, что Россия якобы хочет возобновления переговоров с участием Украины и США.

"Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами – Россией, Украиной и США", – сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва также "надеется на лучшее" и якобы верит в возможность мирного урегулирования.

"Мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что рано или поздно мы достигнем мирного урегулирования", – добавил Песков.

Далее Песков озвучил ещё одну хорошо знакомую российскую версию реальности – мол, Россия войну не начинала, а теперь лишь пытается её закончить.

"Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать – так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами", – заявил пресс-секретарь Кремля.

В то же время российские войска продолжают боевые действия против Украины, наносят ракетные и дронные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

В Кремле уверяют, что "СВО" проходит успешно

Песков также заявил, что Россия намерена достичь целей так называемой "специальной военной операции" и назвал её ход якобы успешным для оккупантов.

"Россия намерена достичь целей СВО, но предпочитает сделать это мирными средствами", – сказал он.

В этом российская версия событий традиционно расходится с реальностью: пока Кремль говорит о мире, его армия продолжает войну.

В Москве также продолжают утверждать, что война якобы не заканчивается из-за позиции Киева и "провокаций" европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.

В результате ночной атаки РФ на Киев погибли три человека, ещё 10 пострадали, среди них – иностранец.

Повреждения и падение обломков зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы. Повреждены многоквартирные жилые дома, школа, магазины, административное здание и автомобили.

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