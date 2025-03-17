Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Одной из тем их разговора стало урегулирование войны в Украине.

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Эрдоган заявил, что поддерживает "мирные инициативы" Трампа, и что российско-украинская война должна завершиться справедливым и продолжительным миром. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого лидера.

"Президент Эрдоган сказал, что Турция поддерживает решительные и прямые инициативы президента Трампа по завершению войны между Россией и Украиной, и подчеркнул, что Турция стремится к справедливому и продолжительному миру с начала войны и будет продолжать это делать", – говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Эргодан обсудили турецко-американские отношения, снятие санкций с Сирии и вопрос повторного участия Турции в программе истребителей F-35.

Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции.

Напомним, что после переговоров Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта Эрдоган призвал Россию поддержать предложенный шаг к переговорам по миру в Украине и, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня. Он отметил, что Анкара приветствует и переговоры Украины и США и все позиции, обнародованные по факту этих переговоров.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 16 марта заявил, что Россия до сих пор не отреагировала на предложение о временном прекращении огня. Государство-агрессор украло еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.

В то же время спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф после своей поездки в Москву заявил, что российский диктатор Путин "выразил готовность" поддержать инициативы Трампа по прекращению войны в Украине.

По его словам, американский президент ожидает разрешения конфликта "в течение недель".

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что у Вашингтона есть план А и Б по окончании войны РФ против Украины. Суть плана А – начало урегулирования и установления режима тишины, а план Б предусматривает переговоры, цель которых – "найти способ навсегда покончить с этой войной".

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