'Это будет тяжело': Рубио заявил, что есть план А и Б по окончании войны РФ против Украины

У США есть план А окончания войны в Украине, суть которого в начале урегулирования и установлении режима тишины. План Б – это второй этап, переговоры, цель которых – "найти способ навсегда положить конец этой войне".

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Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в программе Face the Nation на телеканале CBS News. Комментируя встречи чиновников США с представителями РФ, он сказал, что "обмен мнениями был многообещающим", и некоторые детали пока не объявляются публично.

Он признал, что был и некий "негатив". "Есть некоторые проблемы. Это сложная, трехлетняя война, которая идет на очень длинном военном фронте, с большим количеством сложностей. Так что никто не утверждает, что это легко", – заявил Рубио.

По его словам, план А – это "прекращение стрельбы, чтобы мы могли перейти к плану Б, второй фазе".

"Она заключается в том, чтобы все сидели за столом (может быть, нет – может быть, с помощью челночной дипломатии), чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долгосрочно и уважало потребности каждого и так далее. Никто не говорит, что вторая часть легкая, но мы не сможем даже дойти до второй части, пока не пройдем первую", – отметил госсек США.

Он добавил, что трудно говорить о мире, "пока они стреляют друг в друга" (имея ввиду Россию и Украину).

"И поэтому президент [Дональд Трамп] хочет прекращения огня. Вот над чем мы работаем, предполагая, что мы сможем это сделать. Это будет нелегко само по себе. Мы переходим ко второй фазе, которая заключается в переговорах о чем-то более прочном и постоянном. Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять, и он делает все возможное, чтобы положить ей конец", – подытожил главный дипломат США.

Как писал OBOZ.UA, ранее Марко Рубио уже заявлял, что ни Москва, ни Киев не могут достичь своих "максималистских целей" в войне. У госсека также был "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь 30-дневного прекращения огня.

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