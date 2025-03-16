Трамп ожидает решения войны в Украине "в течение недель", – Уиткофф

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф после своей поездки в Москву, где провел длительные переговоры с диктатором Владимиром Путиным, высказался об окончании войны в Украине. По его словам, американский президент Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта "в течение недель".

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Об этом спецпредставитель Трампа сказал в эфире CNN. По словам Уиткоффа, встреча с российским лидером длилась 3-4 часа и прошла в положительном ключе.

Он также подчеркнул, что Путин выразил готовность поддержать инициативу Трампа по прекращению войны в Украине. В этой связи на следующей неделе планируется телефонный разговор между Трампом и Путиным, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие шаги.

По словам Уиткоффа, все ключевые лидеры, в том числе Трамп, Путин и президент Украины Владимир Зеленский, заинтересованы в завершении войны.

"Я не хочу вкладывать слова в уста президента Путина, но, по моему мнению, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет видеть конец этому. Я думаю, что президент Путин хочет видеть конец этому. Я думаю, что президент Зеленский хочет видеть конец этого. Я считаю, что есть конкретные условия на местах", – сказал спецпредставитель Трампа.

Однако, по его словам, переговоры нуждаются в готовности всех сторон и учете ряда деталей, включая ситуацию на передовой и события в приграничных регионах. Уиткофф также отметил, что на фронте продолжаются активные боевые действия и одной из важных тем переговоров является ситуация на границе, в частности в Курской области.

"Есть Курская область, о которой также важно думать в этом контексте. Это все детали, которые нужно решить за столом переговоров, и, на мой взгляд, все стороны настроены на это", – заявил он.

Уиткофф добавил, что разногласия между США и Россией в вопросах урегулирования войны сокращаются, и выразил надежду на конструктивный диалог.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп набросился на журналистов, написавших, что Уиткофф девять часов ждал Путина, назвав их больными людьми, производящими "фейковые новости".

При этом аналитики ISW сообщили, что заявления Кремля после встречи Путина с Уиткоффом показали: Россия де-факто отказалась от предложения о временном прекращении огня. Кремль и дальше не желает участвовать в добросовестных переговорах по завершению российско-украинской войны.

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