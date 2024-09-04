Министр в 31: вместо Камышина главой Минстратегпрома может стать гендиректор Укроборонпрома Сметанин

После отставки Александра Камышина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины прочат нынешнего гендиректора Укроборонпрома Германа Сметанина. Об этом сам Камышин сказал сегодня, 4 сентября, в зале Верховной Рады.

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Об этом пишет военный корреспондент, журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала. Он вспомнил, как о Германе Сметанине более года назад иронизировали, что он "возглавил гособоронку в 30 лет".

"Впрочем, что видим за 14 месяцев после его назначения в УОП? Производство на предприятиях в 2023 году выросло на 92% по сравнению с 2022 годом и составило 79 млрд грн. Это позволило компании занять 49 место в рейтинге TOP 100 Defense Companies 2024, к которому входят ведущие мировые производители вооружений. Кстати, Укроборонпром входит в этот рейтинг с 2015 года и выше 62 места никогда не поднимался", – подчеркнул Бочкала.

Журналист отметил, что у Германа Сметанина более 10 лет опыта работы в "оборонке", в том числе непосредственно на производстве.

Да, в 24 года Сметанин уже стал главным конструктором, впоследствии главным инженером, а затем директором по производству. После этого руководил оборонными предприятиями.

В "Укроборонпроме" 30-летний Герман Сметанин тоже проявил себя как менеджер-управленец.

"Министр в 31. А почему бы нет?", – констатирует Бочкала.

Как сообщал OBOZ.UA:

3 сентября спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу трех министров и от главы Фонда государственного имущества. В частности, речь шла о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине, министре юстиции Денисе Малюски и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслане Стрельце

После этого глава руководящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства". Окончательный список назначений "слуги" определят на заседании своей фракции в среду, 4 сентября.

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