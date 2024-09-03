Половина штата претерпевает изменения: Арахамия анонсировал 'большую перезагрузку правительства' на этой неделе

Более 50% штата украинского правительства претерпевают изменения. В среду, 4 сентября, ожидается день увольнений министров, а на следующий день, 5 сентября – день новых назначений.

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О "большой перезагрузке правительства" заявил глава руководящей фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он также сказал, когда будет известен окончательный перечень министров, которые уйдут в отставку.

"Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения", – написал он в Telegram.

По словам Аоахамии, завтра Кабмин ждет день увольнений, а послезавтра – день назначений.

Окончательный список назначений "слуги" определят на заседании своей фракции в среду, 4 сентября.

Напомним, во вторник, 3 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу трех министров и от главы Фонда государственного имущества. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине, министре юстиции Денисе Малюски и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслане Стрельце. Также заявление об уходе поступило от председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк уточнил, что главой Минэкологии станет Светлана Гринчук, работающая в настоящее время в Минэнерго. А Александр Камышин идет на повышение.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 2 сентября, стало известно, что Владимира Кудрицкого уволили с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго". Соответствующее требование выдвинули на Ставке верховного главнокомандующего.

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