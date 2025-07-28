Замороженные, но не конфискованные: почему миллиарды РФ до сих пор не стали репарациями для Украины

Более 300 миллиардов долларов – именно столько российских активов, по оценкам, находится под заморозкой в странах G7 и Евросоюза. Замороженные, но не конфискованные. Уже четвертый год идет война, и все чаще звучит вопрос: почему деньги страны-агрессора до сих пор не работают на страну, ставшую жертвой этой агрессии?

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Для Украины – это потенциальный "финансовый план Маршалла", но для многих западных столиц – это правовая и политическая головная боль. Позиция западных партнеров не единственная: кто-то готов к решительным действиям, кто-то боится создать прецедент, а кто-то вообще стремится вернуть эти средства России в обмен на "мирное соглашение". Эти средства – не только замороженные резервы, а символ политической воли и юридической границы, которую боится переступить цивилизованный мир. И, пока Украина воюет, Запад размышляет: наказывать агрессора или сохранить иллюзию глобального финансового "нейтралитета"?

Европа в своей реакции на замороженные активы демонстрирует классическую дилемму: либо верность праву, либо верность справедливости. Это конфликт между юридической инерцией и моральной ответственностью. Часть Европы боится за будущее евро, часть – за собственную историческую репутацию стабильной и уютной финансовой гавани. Но чем дольше Запад медлит с решением судьбы этих активов, тем больше Россия надеется, что их ей в конце концов вернут. И это – худший сигнал для глобального мира. Тогда как конфискация этих средств стала бы также шоком для Путина, ущемила его гордость и подорвала уверенность.

Основной вопрос сегодня – как именно и возможно ли использовать эти средства для поддержки Украины. На этом фоне молчание или полурешение относительно российских денег выглядит как отложенная капитуляция.

О том, почему российские замороженные миллиарды все еще не в Украине и готов ли Запад проявить политическую волю и смелость, чтобы принять необходимое решение, – в материале OBOZ.UA

Какие активы заморожены и где они находятся

Главный месседж: заморожены, но не конфискованы.

Примерно 280-300 млрд долларов российских активов было заморожено в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году. Из них около 210 млрд – активы Центрального банка России, размещенные преимущественно в ЕС, G7 и Швейцарии. Еще более $70 млрд – частные активы российских олигархов и компаний.

География размещения активов: ЕС блокирует более 200 млрд евро (преимущественно в клиринговой палате Euroclear, Бельгия). США заблокировали около 5-6 млрд. Великобритания удерживает примерно 26 млрд. Канада блокирует активы на 3 млрд, из которых 1,7 млрд долларов уже передано Украине в виде кредита, гарантированного этими средствами (лето 2025 года). На уровне Канады заморозила российские средства и Япония.

Украина: мы бы взяли частями, но нам нужно все и сейчас

Главный месседж: "Если Запад не сможет конфисковать активы агрессора, то какой сигнал это подаст всем другим потенциальным агрессорам? Что можно убивать, разрушать, а потом просто получить свои активы обратно?"

Украина последовательно требует полной конфискации всех замороженных активов РФ – как прямой формы репараций, а не ежегодных процентов. Официальный Киев считает, что использование только прибыли – это полумера, которая не соответствует масштабам нанесенного ущерба (который оценивается в более чем 600 млрд, и эта цифра растет). Украинская власть подчеркивает: Россия не просто нарушила международное право, она его разрушила, следовательно, и механизмы ответственности должны быть радикальными.

Европа: между солидарностью с Украиной и страхом за собственную финансовую стабильность

Основной месседж: "Мы не можем защищать международный правопорядок, сами же его нарушая. Мы должны оставаться в рамках правовых процедур".

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС заморозил более 200 млрд резервов РФ, преимущественно в Euroclear, Бельгия. Это более 2/3 всех замороженных активов россиян в мире. Но именно ЕС также является наиболее юридически уязвимым звеном – из-за строгих стандартов верховенства права, независимости центральных банков и опасений за статус евро на международных рынках. Международное право признает иммунитет суверенных активов, в частности золотовалютных резервов центральных банков. Их нельзя конфисковать без специального решения суда или международного консенсуса. Поэтому большинство европейских правительств колеблются, несмотря на беспрецедентную агрессию России. Прямая конфискация активов ЦБ РФ пока не поддерживается большинством стран ЕС из-за рисков для финансовой стабильности и международного права.

Главный страх – ощутимость необходимой правовой основы для конфискации и отток финансовых резервов с Запада. Если конфискация состоится без четкой правовой основы, такие страны, как Китай, Саудовская Аравия, Индия, могут начать сокращать свои резервы в долларах и евро, переводя их в золото, юани, криптоактивы или "нейтральные юрисдикции". Даже союзники Украины – Германия, Франция, Италия – на уровне центральных банков выражают сомнения: прецедент может отпугнуть инвесторов, которые держат резервы в европейских банках. Пугают европейцев и юридические иски со стороны РФ (в т.ч. через международные арбитражи) и контрсанкции со стороны России, особенно в отношении европейского бизнеса. Не добавляет энергии для решения этого вопроса и риск раскола внутри ЕС, в частности между восточноевропейскими странами и "старой Европой".

Страны-сторонники жестких решений (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия) требуют полной конфискации активов РФ и создания международного компенсационного механизма для Украины. Венгрия и Словакия – пророссийская риторика, работают на замедление принятия решений, но не имеют прямой блокирующей силы здесь.

Появилась еще одна причина, по которой ЕС медлит с конфискацией российских активов. После тарифной войны Трампа США потеряли репутацию флагмана свободного рыночного капитализма, и теперь у ЕС появился шанс перехватить лидерство на глобальном финансовом рынке. Однако именно поэтому, по мнению брюссельских чиновников, ЕС сейчас не может позволить себе передать замороженные российские средства Украине.

Компромиссное решение: использовать только прибыли. В 2024-2025 годах Еврокомиссия согласилась не трогать капитал, а сконцентрироваться на использовании доходов. В 2023-2025 годах доходы от этих активов (в основном – от гособлигаций, депозитов) дали более €4,4 млрд прибыли. Бельгия уже направила около 1,7 млрд евро (2024-2025) на поддержку Украины именно из доходов. Также в июне 2024 года был одобрен план: ежегодно более 3 млрд евро прибыли передавать Украине через Европейский фонд мира и другие механизмы. В июле 2025 года ЕС утвердил механизм передачи первого транша на оборонные нужды Украины.

Европейская позиция по состоянию на сейчас – осторожно прагматичная:

не конфисковывать активы;

использовать только прибыли;

действовать совместно с партнерами по G7, особенно глядя на США;

юридически "защищать себя";

избегать прецедента, который может ударить по евро и репутации ЕС как финансового хаба.

В общем европейцы делают вид, что не понимают простых вещей. Да, некоторые авторитарные деспоты могут вывести свои средства из европейских торговых центров, если деньги России будут конфискованы, опасаясь, что то же самое произойдет с ними, но ситуация с Россией является экстремальной и не может рассматриваться как начало чего-то большего.

Позиция Euroclear

Основной месседж: конфискация активов РФ – ужасный и разрушительный шаг.

Штаб-квартира Euroclear, расположенная в минутах ходьбы от зданий Еврокомиссии, является крупнейшим центром международных финансовых транзакций. Понятно, что компания стремится сохранить репутацию надежного гаранта безопасности для мировых инвесторов. В этой роли она предупредила, что конфискация 183 млрд евро, хранящихся в ее системах, подорвет роль Европы как безопасного убежища в глазах инвесторов от Южной Америки до Индийского субконтинента. Ее поддерживают правительства Франции и Бельгии, которые являются акционерами организации.

Euroclear:

"Это де-факто конфискация, со всеми юридическими последствиями для финансовой стабильности еврозоны. Конфискация 200 миллиардов евро российских активов – это было бы "актом войны"... Если вы забираете 200 миллиардов у кого-то – последствия будут ужасными."

США: приготовились к конфискации, но Европа должна сделать это раньше

Основной месседж: Европа должна немедленно конфисковать замороженные активы России, потому что поддержка Украины – это ее главная боль.

"Если Россия экономически уничтожит Украину, Путин победит. Европа должна действовать сейчас", – резюмировал конгрессмен.

Собственно, Конгресс США со своей стороны подготовил законопроект REPO Act (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians). Он позволяет конфисковать суверенные активы России на территории США и передать их Украине. Законопроект прошел Палату представителей, но застрял в Сенате, где его блокировали сенаторы, обеспокоенные международными последствиями. Кажется, все будет зависеть от настроения одного человека. Пока что президент США Дональд Трамп избегает прямой поддержки конфискации, но и не выступает открыто против. Однако некоторые трампистские конгрессмены подстрекают его заявлениями, что средства из активов РФ следует использовать на восстановление самой Америки, а не Украины, – то есть предлагают внутреннее переориентирование

Марджори Тейлор-Грин: "Почему мы должны тратить российские активы на Киев, если у нас мостов не хватает в Мичигане?"

Вместе с тем другая часть Республиканской партии, особенно "ястребы" в Сенате (как Линдси Грэм), поддерживает полную конфискацию – как прецедент сдерживания Китая.

Позиция России

Главный месседж без сюрпризов: угрозы и истерика.

РФ регулярно называет действия Запада "экономическим пиратством", а заморозку активов – "грабежом". МИД РФ и Центробанк РФ угрожают исками в международных судах, хотя до сих пор такие иски не подали из-за слабых юридических позиций. В ответ на использование прибыли Москва заявила, что это "окончательно уничтожает доверие к доллару, евро и всей западной финансовой системе", но рынки этого не услышали, а доля ни доллара, ни евро не уменьшилась в резервах или расчетах.

МИД РФ: "Это воровство под прикрытием борьбы за демократию. Но ничего, все вернется сторицей".

РФ также намекала на зеркальные действия – то есть захват активов западных компаний в России. Однако это уже происходит с 2022 года: десятки компаний, включая Danone, Carlsberg, Fortum, потеряли контроль над своим имуществом в РФ и были переданы близким людям российского диктатора Путина.

Кредит под проценты

Основной месседж: Украине финансирование, а Запад оставляет у себя рычаг давления на Россию.

G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine – "Инициатива займов G7 по чрезвычайному ускорению доходов". Решение принципиально согласовано на саммите G7 (июнь 2024) и формализовано совместным заявлением лидеров 25 октября 2024 года. Объем – 50 млрд долларов синдицированных займов, которые предоставляют страны G7 и ЕС в 2024-2026 гг. Займы обслуживаются не за счет Украины, а будущими "чрезвычайными доходами" от замороженных российских суверенных активов (преимущественно в Euroclear – 3-4 млрд в год). В ЕС это регулируется Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM). Аналогичные двусторонние соглашения действуют в США, Канаде, Великобритании и Японии. Фактически имеем прецедент без конфискации. Активы РФ остаются замороженными, поэтому минимизируется правовой и рыночный риск для резервных валют ЕС/США.

В общем ERA Loans – это первая в мировой практике конструкция "кредиты под санкционные доходы агрессора". Она дает Украине предсказуемые ресурсы без попадания в долговую ловушку и одновременно оставляет у западных государств рычаг давления на Россию.

Почему это важно?

Финансовая "подушка" для Украины. ERA закрывает бюджетную дыру 2025-2026 гг., уменьшая зависимость от каждого голосования в Конгрессе США или Совете ЕС. Также это весомый политический сигнал. G7 показывает, что может определенным образом заставить агрессора "платить по счетам" еще до юридического решения о репарациях.

Прогноз

Базовый сценарий: ежегодное обслуживание займов полностью покрывает доход от активов; Украине не приходится платить ни процентов, ни тела долга.

Альтернатива: если Запад после войны превратит замороженные активы в репарационный фонд, займы могут быть досрочно погашены конфискованным "телом".

Худший случай: политическая воля в ЕС и США ослабнет, активы частично разморозят – тогда ERA превратится в классический внешний долг Украины, хоть и на льготных условиях.

Есть ли прецеденты?

Основной месседж: все возможно, если на это есть политическая воля и стальные... нервы.

Ирак во время режима Саддама Хусейна:

После вторжения в Кувейт активы Ирака были заморожены США и ООН. Объем: около $3,4 млрд в США, которые частично переданы на гуманитарную программу "Нефть в обмен на продовольствие", а после войны – на восстановление. Схожесть с Украиной: нарушение международного права (агрессия), механизм контролируемого распределения средств. Главное отличие: решения проходили через Совбез ООН.

Афганистан после захвата власти Талибаном:

Объем: около 7 млрд долларов афганских резервов в США отказались передать средства правительству Талибана. Часть передана в трастовый фонд для помощи афганскому народу. Другая часть остается под контролем ФРС. Сходство: речь идет о центральных резервах страны. Решение принято без участия Совбеза ООН. Отличие: режим талибов не признан легитимным и преимущественно гуманитарное использование средств.

Иран – замораживание активов в США после Исламской революции:

После захвата американского посольства в Тегеране США заморозили 12 млрд долларов активов Ирана, которые через некоторое время все же были частично разблокированы. Схожесть: политически мотивированное решение из-за конфронтации с Западом. Отличие: не было использования активов третьим субъектом (как в случае Украины).

Перспективы

Какой из вариантов использования российских средств является наиболее реалистичным: полная конфискация, использование прибыли (как сейчас) или создание фонда-гаранта? Дебаты продолжаются, но, вероятнее всего, Запад не будет конфисковать активы прямо, зато продолжит использовать прибыли (которые могут приносить 3-5 млрд ежегодно). Однако оставление вопроса замороженных активов в таком подвешенном состоянии – это не только юридическая, но и стратегическая проблема: способен ли демократический мир заставить агрессора реально заплатить за преступление. Если нет – это создаст опасный прецедент, когда война окажется финансово безнаказанной. Если да – это будет означать начало новой архитектуры международной ответственности, где за разрушения и геноцид будет настоящая цена. Если же Россия действительно заплатит – это будет сигналом Китаю, Ирану, КНДР и всем будущим потенциальным агрессорам, что мир способен не только сочувствовать, но и наказывать.

Партнеры не готовы к полной конфискации

Почему Украина до сих пор не получила российские замороженные миллиарды? Есть несколько причин, и каждая из них действительно имеет значение. Прежде всего речь идет о нехватке политической воли и страхе создания прецедента. Мы давно ведем диалог с нашими визави – с коллегами из разных парламентов. И каждый раз, когда мы общаемся – я и члены нашего комитета, – мы настойчиво подчеркиваем: замораживания активов недостаточно. Их нужно конфисковать и передать Украине – как суверенные российские активы, так и имущество российских олигархов, ведь они также финансируют российскую военную машину. Но даже наши союзники, прежде всего в Европе, к этому не готовы – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По словам Мережко, есть страны, где объем российских суверенных активов небольшой, – например, Канада. И она создала положительный прецедент, приняв соответствующий закон. То же самое касается и США. Это большие страны, где российских денег не так много, но они дают важный политический сигнал. А вот европейские страны, где заморожены значительные объемы российских активов, не спешат. И их логика – скорее политическая или экономически-политическая.

"Они объясняют: если конфисковать российские деньги, другие авторитарные государства – Китай, Саудовская Аравия и другие – испугаются, потеряют доверие к западной финансовой системе. И это, мол, ударит по европейским банкам, экономике, репутации. Это экономическое объяснение. Ранее выдвигали и аргументы правового характера – что для конфискации нужны юридические основания. Но как юрист-международник, который специально исследовал этот вопрос, я не вижу никаких юридических контраргументов против конфискации в условиях очевидной международной несправедливости. Агрессор должен платить. Репарации – это базовый принцип международного права. Недавно я сделал совместное заявление с председателем Комитета иностранных дел британского парламента. Мы опубликовали статью в западной прессе с призывом конфисковать российские активы. Таких заявлений было немало – и от меня лично, и от председателей комитетов по иностранным делам европейских парламентов. Но, повторюсь, политической воли не хватает", – считает Александр Мережко.

По его словам, он детально анализировал аргументы некоторых представителей европейских стран – особенно тех, где держат российские деньги. Есть преступление – задокументировано и зафиксировано на глазах всего мира. Европейские страны поддерживали соответствующие резолюции, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая дала четкое юридическое определение преступлениям России. Основания есть. И даже не всегда нужно отдельное национальное законодательство – нужна только политическая воля. Но рядом есть примеры абсурдного аргумента против конфискации. Представители Бельгии и Euroclear заявили, что конфискация этих активов – это "акт войны", что является абсолютным абсурдом.

"Ни один юрист-международник не скажет, что конфискация активов агрессора – это война. Это – ответ на агрессию, это попытка компенсировать ущерб. И это полностью соответствует нормам международного права. Есть еще один аспект, о котором не говорят вслух. Но я подозреваю, что некоторые аргументы просто не озвучиваются. Например, возможно, кто-то на Западе рассчитывает, что рано или поздно отношения с Россией можно будет восстановить. И если будет перемирие, если начнутся переговоры, то замороженные активы могут стать разменной монетой. Этот аргумент не артикулируется публично, но, думаю, в некоторых европейских столицах он существует. Мол, давайте не спешить – сохраним активы как элемент торга. Я этого не исключаю. Но считаю, что это абсолютно ошибочная логика. И мы должны объяснять, почему такие аргументы не только нелогичны, но и опасны, несправедливы и вредны", – отмечает Александр Мережко.

По его мнению, пока Украина может рассчитывать только на проценты от этих замороженных активов. И это то направление, по которому нет особых противоречий с западными партнерами. Что касается использования самих денег, то и здесь возникают дискуссии. Россия нанесла Украине огромный ущерб – и экономике, и гражданам. И есть официальный реестр таких убытков. Там сумма уже значительно превышает 300 миллиардов долларов. Эти потери должны быть возмещены.

"Я считаю, что главное – это чтобы Украина получила эти средства и сама решала, как их использовать. Наш приоритет – оборона. И я убежден, что прежде всего эти средства должны пойти на закупку оружия американского, европейского. Но это моя личная позиция. Некоторые европейские коллеги считают иначе: мол, даже проценты от активов надо направлять исключительно на восстановление, а не на оружие. Я с этим не согласен. Потому что это суверенное право Украины: определять свои приоритеты и выбирать, куда направлять эти средства", – констатировал Александр Мережко.