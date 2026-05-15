Мерц провел телефонный разговор с Трампом: какие важные темы обсудили

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, безопасность в Ормузском проливе, войну в Украине и подготовку к саммиту НАТО в Анкаре. Лидеры также согласовали позиции относительно дальнейших переговоров с Тегераном.

Об этом Мерц сообщил в соцсети X. По его словам, разговор с Трампом состоялся, когда американский президент возвращался после визита из Китая.

Мерц и Трамп обсудили Иран и Ормузский пролив

По словам канцлера Германии, они с Трампом согласились, что Иран должен как можно быстрее вернуться к переговорному процессу.

Также стороны выразили общую позицию относительно Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти.

Отдельно они отметили, что нельзя допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

"Иран должен открыть Ормузский пролив. Тегерану нельзя позволить получить ядерное оружие", – написал Мерц.

Заявление прозвучало на фоне напряжения вокруг Ближнего Востока и действий Ирана по ограничению судоходства через пролив.

Отдельно говорили об Украине

Во время телефонного разговора Трамп и Мерц также обсудили возможность мирного урегулирования войны в Украине.

Канцлер сообщил, что стороны скоординировали свои позиции в преддверии предстоящего саммита НАТО в Анкаре.

Подробностей относительно возможных новых инициатив или переговорных форматов Мерц не привел.

Германия и США подтвердили партнерство в НАТО

После разговора канцлер Германии отдельно подчеркнул важность сотрудничества между Берлином и Вашингтоном в рамках НАТО.

"США и Германия – сильные партнеры в сильном НАТО", – заявил Мерц.

Разговор состоялся после визита Дональда Трампа в Китай, где он проводил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по Ирану, энергетической безопасности и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выказал сомнение относительно возможности свержения иранского режима. Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом". Канцлер также обвинил Трамп в том, что США "вполне очевидно вступили в эту войну без всякой стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит".

Впоследствии Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

На фоне спора между Трампом и Мерцом США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

