Мерц провел телефонный разговор с Трампом: какие важные темы обсудили
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, безопасность в Ормузском проливе, войну в Украине и подготовку к саммиту НАТО в Анкаре. Лидеры также согласовали позиции относительно дальнейших переговоров с Тегераном.
Об этом Мерц сообщил в соцсети X. По его словам, разговор с Трампом состоялся, когда американский президент возвращался после визита из Китая.
Мерц и Трамп обсудили Иран и Ормузский пролив
По словам канцлера Германии, они с Трампом согласились, что Иран должен как можно быстрее вернуться к переговорному процессу.
Также стороны выразили общую позицию относительно Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти.
Отдельно они отметили, что нельзя допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.
"Иран должен открыть Ормузский пролив. Тегерану нельзя позволить получить ядерное оружие", – написал Мерц.
Заявление прозвучало на фоне напряжения вокруг Ближнего Востока и действий Ирана по ограничению судоходства через пролив.
Отдельно говорили об Украине
Во время телефонного разговора Трамп и Мерц также обсудили возможность мирного урегулирования войны в Украине.
Канцлер сообщил, что стороны скоординировали свои позиции в преддверии предстоящего саммита НАТО в Анкаре.
Подробностей относительно возможных новых инициатив или переговорных форматов Мерц не привел.
Германия и США подтвердили партнерство в НАТО
После разговора канцлер Германии отдельно подчеркнул важность сотрудничества между Берлином и Вашингтоном в рамках НАТО.
"США и Германия – сильные партнеры в сильном НАТО", – заявил Мерц.
Разговор состоялся после визита Дональда Трампа в Китай, где он проводил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по Ирану, энергетической безопасности и ситуации вокруг Ормузского пролива.
Как сообщал OBOZ.UA:
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выказал сомнение относительно возможности свержения иранского режима. Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом". Канцлер также обвинил Трамп в том, что США "вполне очевидно вступили в эту войну без всякой стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.
После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит".
Впоследствии Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.
На фоне спора между Трампом и Мерцом США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!