Меркель после приглашения от Зеленского в Бучу заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее пригласил ее в Бучу. Ее пресс-секретарь заявила, что экс-канцлер по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. "Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году", – цитирует спикера Меркель издание.

В то же время отмечается, что экс-канцлер поддержала международные усилия по прекращению войны агрессора РФ против Украины.

"Ввиду зверств, которые становятся очевидными в Буче и других населенных пунктах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества поддержать Украину и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", – заявила пресс-секретарь Меркель.

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Как известно, в 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО отказало Украине и Грузии в членстве в альянсе. Сообщалось, что против выступили представители Франции и Германии. Ангела Меркель была канцлером Германии с 2005-го по 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля президент Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в разбитую оккупантами Бучу. Он предложил им увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России.

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