Мелони назвала вопрос, который является главным препятствием к миру в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в мирных переговорах по войне в Украине есть "важные шаги вперед" относительно гарантий безопасности. Однако консенсуса относительно территорий до сих пор нет.

Видео дня

Об этом она заявила в интервью телеканалу SkyTG 24. Она отметила, что сейчас видит "не столько переломный момент", сколько "контакт по перемирию, которое в Украине все еще очень далеко".

Что известно

По словам политика, важно достичь не только прекращения огня, но и справедливого мира, поскольку нарушение международных норм повлечет хаос, что не отвечает интересам Европы.

Мелони подчеркнула, что несмотря на то, что существуют наработанные планы, где многие вопросы на бумаге уже решены, стороны до сих пор далеки от решения ключевой проблемы.

"Вопрос территорий, на которые Россия продолжает претендовать, по моему мнению, является абсолютно необоснованным", – заявила она.

В то же время итальянский премьер отметила хороший прогресс в разработке гарантий безопасности для Украины, которые готовились по предложению Рима на основе статьи 5 Устава НАТО. Также она добавила, что работа над планом восстановления Украины находится на хорошем этапе.

Напомним, незадолго до этого политик заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Однако, по ее словам, "проблема в том, кто должен это делать".

Также ранее издание Politico заявило, что во время экстренного саммита в Брюсселе Джорджа Мелони "за закрытыми дверями" просила других лидеров ЕС отказаться от открытого противостояния с президентом США Дональдом Трампом. Зато глава итальянского правительства "призвала всех сохранять спокойствие и не списывать его со счетов сумасшедшего или непредсказуемого"

Как сообщил OBOZ.UA, еще раньше, во время мирного саммита по ситуации в секторе Газа, Джорджа Мелони стала "объектом обожания" сразу двух президентов – Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа. Милые шутки в сторону политика даже немного рассмешили французского президента Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!