Мелони за закрытыми дверями отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу – медиа

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на этой неделе "за закрытыми дверями" на экстренном саммите в Брюсселе предупреждала других лидеров ЕС в ошибочности политики открытого противостояния президенту США Дональду Трампу. По ее убеждению, борьба с Трампом – "плохая идея", и в прямом конфликте с Америкой Европа обязательно проиграет.

Зато, "пытаясь успокоить трансатлантическую напряженность", премьер Италии "призвала всех сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов сумасшедшего или непредсказуемого". Об этом изданию РоІітісо сообщили сразу четыре европейских источника.

Урок был усвоен

Экстренный саммит в Брюсселе собирался в ответ на угрозы Трампа ввести жесткие тарифы против европейских стран, которые ввели в Гренландию войска "на учения " – после заявлений американского президента о необходимости захватить контроль над островом. В противовес своим европейским коллегам, Мелони "требовала более осторожного подхода" к риторике президента США.

И, как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ЕС "лидеры усвоили урок на этой неделе", что противодействие Трампу "твердым, но неэскалационным" способом является эффективной стратегией.

Кризис еще не прошел

"У нас сложилось впечатление, что подавляющее большинство лидеров ЕС действительно определили последние недели как поворотный момент, и Европа должна быстро действовать сразу на нескольких фронтах, чтобы иметь возможность защитить свои основные интересы. Нет никаких иллюзий относительно того, что кризис закончился", – цитирует издание свой пятый источник, который также присутствовал на прошедшем саммите в Брюсселе.

Так или иначе, но лидеры ЕС решили снова встретиться (в начале следующего месяца) в Брюсселе "для стратегического мозгового штурма" относительно путей адаптации своей политики к новому мировому порядку, "в котором соперничество великих держав имеет преимущество над международным правом".

Что предшествовало

Евросоюз действительно, на первые таможенные угрозы Трампа отреагировал довольно резко. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европа "не позволит себя шантажировать", а президент Финляндии Александр Стубб предупредил о риске развертывания "вредной спирали", которая может подорвать трансатлантические отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь Джорджа Мелони довольно осторожно публично назвала таможенные угрозы американского президента "ошибкой".

