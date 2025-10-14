'Обычно, это конец политической карьеры': единственная женщина на мирном саммите по Газе привлекла к себе внимание. Видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая была единственной женщиной среди руководителей государств на мирном саммите по Газе, привлекла к себе повышенное внимание медиа и участников. Ее появление на мероприятии сопровождалось неожиданными жестами и комплиментами от других лидеров.

Во время общения на саммите в Шарм-эль-Шейхе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил Мелони за руку и призвал ее бросить курить. Он также отметил, что политик прекрасно выглядит.

Эрдоган пообещал заставить бросить курить Мелони

Эрдоган: Ты прекрасно выглядишь!

Мелони: О, спасибо.

Эрдоган: Бросай курить. Я должен заставить тебя бросить курить.

Мэлони: Я знаю, знаю...

Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Мелони

Президент США Дональд Трамп тоже обратился к собравшимся, отметив красоту Мелони и одновременно отметив, что такие комплименты в политической среде могут быть рискованными для карьеры.

"У нас здесь есть женщина, молодая женщина... Мне не разрешено это говорить, потому что обычно это конец твоей политической карьеры, если ты это говоришь. Она красивая молодая женщина. Теперь, если вы употребляете слово "хорошая" в Соединенных Штатах в отношении женщины, это конец вашей политической карьеры, но я рискну. Где она? Вот она. Ты же не против, чтобы тебя называли красавицей, правда? Потому что так и есть. Спасибо, что пришла. Мы ценим это", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения в "соучастии в геноциде в Газе". Она назвала иск против нее, министра обороны страны Гвидо Крозетто и главы Министерства иностранных дел Антонио Таяни, поданный в Международный уголовный суд в Гааге, беспрецедентным и отметила, что его инициаторы стали жертвами пропаганды.

