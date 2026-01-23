Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с США и Россией в Абу-Даби: список
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской дипломатической делегации на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах. В ее состав снова вошли Рустем Умеров и Кирилл Буданов.
Об этом стало известно из текста президентского указа №72/2026. Секретарь СНБО снова возглавляет команду переговорщиков.
Согласно тексту документа, в состав делегации вошли:
- глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- глава ГУР Олег Иващенко;
- первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица;
- первый заместитель секретаря СНБО Украины Евгений Острянский;
- первый заместитель главы СБУ Александр Поклад;
- заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.
Напомним, ранее США объявили подготовку к новому этапу посреднических усилий по завершению войны в Украине – трехсторонних переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы в Абу-Даби. Ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности контроль над восточными регионами Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская делегация прибыла на переговоры с президентом России в составе трех человек. Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во встречах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
