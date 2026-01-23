Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с США и Россией в Абу-Даби: список

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской дипломатической делегации на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах. В ее состав снова вошли Рустем Умеров и Кирилл Буданов.

Об этом стало известно из текста президентского указа №72/2026. Секретарь СНБО снова возглавляет команду переговорщиков.

Согласно тексту документа, в состав делегации вошли:

глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ;

; советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз ;

; начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов ;

; глава ГУР Олег Иващенко ;

; первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица ;

; первый заместитель секретаря СНБО Украины Евгений Острянский ;

; первый заместитель главы СБУ Александр Поклад ;

; заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее США объявили подготовку к новому этапу посреднических усилий по завершению войны в Украине – трехсторонних переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы в Абу-Даби. Ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности контроль над восточными регионами Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская делегация прибыла на переговоры с президентом России в составе трех человек. Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во встречах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

