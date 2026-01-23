Представитель американского агентства госзакупок: что известно о новом участнике переговоров с Путиным Джоше Грюнбауме

Американская делегация прибыла на переговоры с президентом России в составе трех человек. Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во встречах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Об этом Кремль сообщил BBC в день прибытия делегации. В сообщении российской стороны указан состав делегации и имена ее участников. Отдельно указана должность Грюнбаума как представителя американского агентства, отвечающего за федеральные закупки. Эту информацию подтвердили также американские источники.

Кадровые детали

Агентство Reuters обращает внимание, что президент США Дональд Трамп недавно назначил Джоша Грюнбаума старшим советником создаваемой структуры под названием Совет мира. По данным агентства, это решение расширило круг его полномочий во внешнеполитических контактах. Reuters также подчеркивает, что участие Грюнбаума в переговорах происходит на фоне формирования новой команды советников Трампа.

На официальном сайте Управления общих служб США размещена краткая биография Грюнбаума, обновленная 27 февраля 2025 года. В ней сказано, что он возглавляет Федеральную службу по закупкам и имеет многолетний опыт в финансово-юридической сфере. Там же указано, что его назначение связывают с курсом администрации на повышение эффективности государственного управления.

Профессиональный путь

Согласно данным GSA, до работы в администрации Трампа Джош Грюнбаум работал в нескольких юридических фирмах. Он специализировался на реструктуризациях, слияниях и поглощениях, а также корпоративном управлении.

Грюнбаум имеет юридическое образование, степень MBA, является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк и выпускником NYU School of Law и NYU Stern School of Business.

Государственное агентство ТАСС сообщает, что Грюнбаум уже участвовал в российско-американских переговорах. По данным агентства, осенью прошлого года он был привлечен к контактам в Майами между Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, однако тогда его роль была менее публичной.

Напомним, что главные переговорщики нашей страны Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия уже завершили очередные переговоры с американской делегацией. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Утром 22 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

Также украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме, упрекнув Европу в пассивности и призвав "остановить этот "день сурка".