'Позитивный сигнал': Зеленский – о переговорах в Эмиратах, потерях врага и ПВО для Украины. Видео

Переговорная команда Украины, которая сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах на трехсторонних переговорах с американской делегацией и представителями страны-агрессора РФ, 23 января уже провела первую встречу. Украинская делегация "почти каждый час" докладывает президенту нашего государства Владимиру Зеленскому.

Однако из первого раунда переговоров "еще пока рано делать выводы". Об этом рассказал украинский лидер в традиционном обращении к стране с итогами сегодняшнего дня.

"Сегодня много задач, в том числе у нашей дипломатической команды. Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Это важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встречи. Говорят о параметрах окончания войны", – рассказал президент Украины.

По его словам, украинская команда уже должна иметь "по крайней мере часть ответов от России".

"Но по содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы – мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты", – отметил Владимир Зеленский.

Сегодня с американцами общаются секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия и заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, – чтобы и в России похожее желание как-то все же родилось", – отметил президент Украины.

