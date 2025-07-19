'Манипуляция и ложь': посольство Украины отреагировало на истерию вокруг речи посла Боднара на годовщине Волынской трагедии. Видео

11 июля в польском Хелме состоялось мероприятие по чествованию памяти жертв Волынской трагедии. На него пригласили посла Украины в Республике Польша Василия Боднара, из-за выступления которого разгорелся скандал. В сети утверждали, что его речь якобы длилась всего несколько секунд.

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Однако это не соответствует действительности, отметили в Посольстве Украины в Польше. Информацию, которая распространилась в социальных сетях, там назвали ложной и манипулятивной.

Сам Боднар опубликовал в Х запись своего выступления. "Из-за постоянных манипуляций и лжи вокруг моего выступления в Хелме 11 июля, ниже я предоставляю видеозапись трансляции", – написал он.

Что произошло на самом деле и почему вспыхнула истерия

11 июля в Хелме состоялись торжества по случаю 82-й годовщины Волынской трагедии. На мероприятии сначала выступил новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и послу Украины Василию Боднару.

Последний также взял слово и поблагодарил за приглашение на эту "печальную, но очень нужную церемонию". Он также сказал, что согласен с тем, что будущее можно строить только на основе правды.

"Но мы должны говорить об этой истории открыто. Конечно, назвать преступление преступлением. Извиниться, но также почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы", – добавил Боднар.

Также он рассказал о недавно проведенных эксгумациях в Пужниках и подчеркнул, что нужен диалог между польскими и украинскими экспертами и историками.

Однако в сети распространился лишь короткий отрывок выступления нашего дипломата, а именно момент, где он говорит в конце речи "Спасибо. Почтим память жертв Волынской трагедии и спасибо за внимание. До свидания", а затем отходит от микрофона.

"10-секундная речь о Волыни. Украинский посол Василий Боднар, похоже, установил новый рекорд Гиннеса по минимализму в дипломатии", – написали в сети, опубликовав видео от Telewizja Republika.

Это сообщение собрало много просмотров и гневных комментариев по типу "наглость", "насмешки", "это все, что украинцы могут сказать в свою защиту", "прекратить помощь Украине и льготы для украинцев!". Видео также распространил депутат от "Права и справедливости" Томаш Зелинский.

Сам посол Боднар ответил на ложные сообщения о речи из якобы двух предложений.

"Извините, но я должен высказаться, потому что это неправда. Спасибо мэру Хелма Якубу Банашеку за приглашение и возможность выступить в присутствии новоизбранного президента Кароля Навроцкого. Речь длилась примерно 10 минут, и у СМИ есть запись", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках, погибших во время Второй мировой войны на Волыни. Отметим, что речь идет о польской трактовке трагических событий того периода. Поляки в нем названы "жертвами геноцида, совершенного ОУН и УПА".

Действующий и и новоизбранный президенты Польши Анджей Дуда и Кароль Навроцкий в годовщину Волынской трагедии сделали несколько провокационные заявления. В частности, поляки призвали к эксгумации жертв этой трагедии, намекая на якобы отрицательную позицию Украины.

13 июля поляки и украинцы совершили совместную мессу по жертвам Волынской трагедии. Она состоялась в кафедральном римско-католическом соборе Луцка, службу возглавил римско-католический епископ Каменец-Подольской диоцезии Эдвард Кава. На мероприятии присутствовали украинцы и поляки, в частности представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты, местные власти и участники 13-го Волынского мотоциклетного слета.

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