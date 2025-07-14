"Укрепит отношения между Польшей и Украиной": в Луцке поляки и украинцы совершили совместную мессу по жертвам Волынской трагедии

В воскресенье, 13 июля, в кафедральном римско-католическом соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса по жертвам Волынской трагедии. Службу возглавил римо-католический епископ Каменец-Подольской диецезии Эдвард Кава.

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На мероприятии присутствовали украинцы и поляки, в частности представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты, местные власти и участники 13-го Волынского мотоциклетного слета. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa (PAP).

Епископ Кава заявил, что украинцы и поляки достигли зрелости, чтобы открыто говорить о Волынской трагедии. Он призвал к идентификации жертв, эксгумациям и молитве за каждого, кто погиб в те времена.

"Я думаю, что сейчас наступил хороший этап зрелости для того, чтобы эта сложная тема была действительно полностью открыта. Мы должны подойти к этому вопросу с большой чувствительностью, но и ответственностью. Прежде всего, жертвы Волынской трагедии и волынских резни требуют раскрытия своих имен, мест захоронений и мест этих убийств. Необходима эксгумация", – подчеркнул он.

"Пробуждение памяти" важно не только для Польши, но и для Украины. Это, по мнению епископа, поможет обоим народам исцелить раны прошлого и укрепить взаимопонимание между государствами.

"Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине также нужно это, чтобы посмотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убежден, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между народами. Это также залечит все эти раны и наконец исчерпает эту тему", – заявил Кава.

Месса в Луцке, которая состоялась в воскресенье, прошла всего через несколько дней после того, как 11 июля Польша впервые на государственном уровне отметила День памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА". Поляки называют Волынскую трагедию "резней", "геноцидом", обвиняя в массовых убийствах поляков УПА.

Во время чествования президент Польши Анджей Дуда заявил, что построение межгосударственных и межнациональных отношений возможно только на основе правды, даже если она сложная и болезненная.

Что известно о Волынской трагедии

Во время Второй мировой войны на территории оккупированной Украины действовало несколько партизанских движений, в частности Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Основной очаг противостояния пришелся на Волынь, где обе стороны вели борьбу за контроль над регионом.

На фоне исторических обид, прошлых репрессий и актуальных актов насилия, эти силы прибегали к взаимным этническим чисткам. Институт истории Украины классифицирует эти события как один из самых кровавых эпизодов украинско-польского конфликта во время войны.

По польским оценкам, в результате Волынской трагедии 1942-1943 гг. погибли по меньшей мере 35 тысяч поляков, среди которых 18 тысяч были идентифицированы. Согласно исследованию Украинского католического университета, количество погибших с украинской стороны составляло от 9 до 10 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий и новоизбранный президенты Польши Анджей Дуда и Кароль Навроцкий в годовщину "Волынской резни" сделали несколько провокационные заявления. В частности, поляки призвали к эксгумации жертв этой трагедии, намекая на якобы отрицательную позицию Украины.

Риторика Анджея Дуды изменилась недавно. Ранее довольно последовательный друг Украины неоднократно заявлял, что сейчас вопрос Волынской трагедии не ко времени. Теперь он говорит, что Польша в отношениях с Украиной "должна была больше заботиться о собственных интересах".

Одновременно с этим в Польше распространили информацию о якобы решении украинского Минкульта "приостановить поисковые и эксгумационные работы" в Пужниках на Тернопольщине. Фейк даже проиллюстрировали поддельным "документом" с подписью главы ведомства Николая Точицкого. Правда, авторы фейка немного не угадали с датами.

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