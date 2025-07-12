Дуда и Навроцкий в годовщину событий Волыни не удержались от провокационных заявлений: что сказали

Действующий и новоизбранный президенты Польши Анджей Дуда и Кароль Навроцкий в годовщину Волынской резни сделали несколько провокационные заявления. В частности, поляки призвали к эксгумации жертв этой трагедии, намекая на якобы отрицательную позицию Украины.

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Так, Дуда заявил, что правда и память не должны разделять поляков и украинцев. Такое заявление он сделал в день памяти жертв Волынской трагедии на своей странице в социальной сети X.

"Только на правде, даже самой тяжелой – можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами", – отметил он.

Действующий президент Польши напомнил, что 11 июля является днем памяти поляков, которые стали жертвами массового убийства, совершенного в 1943-1944 годах. Он подчеркнул, что это одно из самых трагических событий в истории его страны.

"Мы хотим и имеем право знать, где покоятся их останки. Мы хотим иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться у их могил и зажечь свечи. Право на достойное поминовение жертв, и особенно их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего", – добавил Дуда.

В свою очередь новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской резни.

"Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года символизирует апогей жестокости преступников из УПА. Для нас, поляков, этот день – это время размышлений и молитвы, воспоминаний зверски убитых детей, женщин и стариков. Это также воспоминание польских сел, от которых не осталось и следа. Иногда сегодня там стоит одинокий крест", – отметил он.

Отметим, что риторика Анджея Дуды изменилась недавно – ранее довольно последовательный друг Украины, он неоднократно заявлял, что сейчас вопрос Волынской трагедии не ко времени. Теперь он говорит, что Польша в отношениях с Украиной "должна была больше заботиться о собственных интересах".

Как сообщал OBOZ.UA, именно Дуда неделю назад подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках, погибших во время Второй мировой войны на Волыни. Причем в законе жертвы Волынской трагедии названы "жертвами геноцида, совершенного ОУН и УПА".

Одновременно с этим в Польше распространили информацию о якобы решении украинского Минкульта "приостановить поисковые и эксгумационные работы" в Пужниках на Тернопольщине. Фейк даже проиллюстрировали поддельным "документом" с подписью главы ведомства Николая Точицкого. Правда, авторы фейка немного не угадали с датами.

Напомним, что президентские полномочия Дуды закончатся 6 августа. На посту его должен заменить победитель выборов Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО.

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