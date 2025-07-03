Дуда подписал закон об установлении Дня памяти жертв Волынской трагедии в польской трактовке

В среду, 2 июля, президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках, погибших во время Второй мировой войны на Волыни. Отметим, что речь идет о польской трактовке трагических событий того периода.

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Поляки в ней названы "жертвами геноцида, совершенного ОУН и УПА". Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

"2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал Закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", – сказано в сообщении.

Ранее решение об установлении 11 июля Дня памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики" принял Сейм Республики Польша. На это отреагировали в МИД Украины, отметив, что это идет вразрез с духом добрососедских отношений между Варшавой и Киевом.

В министерстве подчеркнули, что такие односторонние шаги Польши не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны. Польскую сторону призывали воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать уже полученные достижения.

"Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки", – заявили в МИД.

Там добавили, что несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма Польши, мы продолжаем идти по пути проведения поисково-эксгумационных работ на украинской и польской территории, и уже имеем практические результаты.

"Еще раз напоминаем, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам – среди поляков. Враг у нас общий – Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их", – резюмировали в Министерстве иностранных дел.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Польше распространили фейк о Волынской трагедии – утверждалось, что решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины было приостановлено поисковые и эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине. На самом же деле их завершили еще 10 мая 2025 года.

Впоследствии заместитель министра культуры и национального наследия Польши Мацей Врубель заявил, что информация, которую распространяли в сети, является фейком, цель которого – поссорить поляков с украинцами.

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