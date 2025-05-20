'Максимально координируем все шаги': Зеленский обсудил с Мерцом вчерашний разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Кроме других вопросов, они обсудили переговоры, которые в понедельник провел американский президент Дональд Трамп.

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Глава Украинского государства сообщил, что"очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром". Деталями Зеленский поделился в Telegram-канале.

Он и лидер ФРГ "максимально координируют все контакты и шаги".

"Поблагодарил за сильную и конструктивную позицию по поддержке Украины...

Мы также говорили о восстановлении Украины после завершения войны. Должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку!" – написал Зеленский, назвав беседу с Мерцом важной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 мая состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

– В CNN считают, что он не приблизил мир в Украине, а, наоборот, показал, насколько он до сих пор далек. Реального прогресса нет, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

– Помощник Путина заявил, что лидеры говорили более 2 часов, обсуждали двухсторонние отношения и "украинскую тематику". Но о сроках прекращения огня речь не шла.

– Владимир Зеленский 19 мая говорил с Трампом дважды – до и после его разговора с кремлевским диктатором. Кроме того, в понедельник президент Соединенных Штатов созванивался с лидерами Германии, Финляндии, Франции, Италии.

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