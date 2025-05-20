О сроках прекращения огня речь не шла: помощник Путина рассказал подробности разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая, который длился более 2 часов, обсуждали "украинскую тематику". Но о сроках прекращения огня речь не шла.

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Об этом сообщил российским журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. Он назвал разговор лидеров США и РФ откровенным и конструктивным.

По словам Ушакова, в ходе разговора Путин и Трамп очень подробно, со "многими нюансами" обсуждали украинский вопрос. Но ни о каких "дедлайнах" по cease-fire разговора не было.

"Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивает заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", – ответил Ушаков на вопрос журналистов.

По его словам, Трамп с Путиным "договорились, что будут созваниваться по мере необходимости".

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", – расказал Ушаков.

Он уточнил, что Путин и Трамп называли друг к другу по имени и ни один, ни другой не хотел заканчивать разговор первым – "не хотел, как говорится, класть трубку".

А начался их разговор с того, что Путин поздравил президента США с рождением 11-го внука.

"Это был откровенный и конструктивный разговор. Интересно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, конечно, здоровья новорожденному и дочери Трампа", – рассказал Ушаков.

После поздравлений Трамп и Путин перешли к обсуждению войны в Украине.

По словам Ушакова, глава Белого дома заявил, что видит "впечатляющие" перспективы двусторонних отношений США и РФ после окончания войны с Украиной, а саму Россию – одним из важнейших партнеров Америки в торгово-экономической сфере.

Также Ушаков ответил на вопрос, обсуждалось ли во время разговора снятие санкций с России.

"Трамп упоминал, что в Сенате в принципе готов законопроект о новых санкциях, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", – сказал помощник Путина.

Также по его словам, Трамп и Путин договорились организовать личную встречу, но для этого нужно создать "необходимые предпосылки". Дата и место этой встречи не обсуждались.

"Оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной. Это вполне естественно, и об этом президенты говорили", – заявил Ушаков.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили подготовку очередного обмена заключенными гражданами США и РФ по формуле 9 на 9 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года. После этого разговора Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

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