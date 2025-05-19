Трамп обсудил с лидерами европейских государств содержание переговоров с Путиным: что известно

После разговора с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поговорил с лидерами Германии, Финляндии, Франции, Италии и Украины. Также он проинформировал о ходе разговора с президентом РФ президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Об этом рассказал представитель федерального правительства Германии на брифинге вечером в понедельник, 19 мая, передает Укринформ. По его словам, Трамп рассказал лидерам ЕС о содержании своего разговора с Путиным.

Кроме того, глава Белого дома обсудил с европейскими коллегами, как можно достичь прекращения огня в Украине и установления мира.

"Президент США и европейские партнеры договорились о следующих шагах. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европейские участники объявили, что усилят давление на российскую сторону с помощью санкций", – сказал представитель немецкого правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что говорил с Трампом дважды - до и после его разговора с Путиным. Во время первого телефонного разговора речь шла об инициативе прекращения огня и готовности США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России.

Он подчеркнул, что попросил президента США не принимать никаких решений об Украине без Украины.

Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры - президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб. По словам Зеленского, Трамп подчеркнул необходимость вести прямые переговоры между Украиной и Россией.

19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп подвел итоги разговора с Путиным, который длился более двух часов. Основным тезисом было то, что"переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно".

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