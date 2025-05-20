Разговор Трампа и Путина показал, насколько далек прорыв в урегулировании войны в Украине – CNN

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не приблизил мир в Украине, а наоборот показал, насколько он до сих пор далек. Несмотря на заявления о готовности к переговорам, реального прогресса нет.

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Об этом сообщает CNN. Издание отмечает, что по итогам разговора глава США заявил, что Украина и Россия "начнут переговоры, как только смогут". В то же время глава Белого дома не уточнил, продолжит ли Америка играть активную роль в этом процессе.

"Я вам скажу: это вопрос большого эго. Но я думаю, что что-то произойдет. И если нет – я просто отойду, и им придется самостоятельно разбираться", – сказал Трамп журналистам, комментируя свою позицию.

Такой подход вызвал беспокойство среди союзников США. Многие аналитики расценили звонок не как попытку давления на Кремль, а как жест поддержки. Бывшая заместитель директора национальной разведки США Бет Саннер заявила, что разговор сыграл на руку Москве.

"Это звонок, который, по моему мнению, трудно воспринимать иначе, чем как достижение Путина того, чего он хотел", – отметила она в комментарии CNN.

Саннер подчеркнула, что от американского президента не прозвучало никакого сигнала давления.

"Президент, возможно, вообще не пытался оказывать давление на Путина. У нас есть только договоренность обсудить рамки для дальнейших разговоров и все", – добавила она.

В то время Москва в очередной раз отклонила инициативу Киева о 30-дневном прекращении огня, требуя взамен сразу окончательного соглашения. По мнению американского медиа, такая жесткая позиция является, вероятно, тактическим шагом – подготовкой к новому этапу наступления.

Параллельно, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел два разговора с Трампом - до и после его контакта с Путиным. В совместном диалоге с лидерами ЕС Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкций против России в случае продолжения атак на гражданских.

Также украинский президент предложил провести мирные переговоры на нейтральной площадке – в Ватикане, Турции или Швейцарии, но только с участием западных партнеров.

Ожидания от Трампа были высокими. Еще на прошлой неделе он заявил в эфире Fox News, что "время для решающих действий настало". Его спецпредставитель Стив Уиткофф тогда говорил о"непревзойденной силе личности" президента, которая якобы способна "разблокировать дипломатические пути".

Однако на практике Трамп не задействовал ни одного из реальных инструментов давления – ни санкций, ни активной военной поддержки Украины. Более того, он даже предложил привлечь кпроцессу Ватикан и "нового Папу Льва" – идею, которую аналитики назвали размытой и малореалистичной.

Между тем в Кремле не скрывают удовольствия. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что это был "очень долгий и конструктивный разговор", и что "ни один из лидеров не хотел завершать его первым".

Издание отмечает: такая риторика усиливает опасения критиков, которые считают Трампа уязвимым к манипуляциям со стороны Кремля.

Обозреватели опасаются, что потеря интереса США к войне в Украине может создать опасный прецедент и подорвать единство международной поддержки Киева.

В итоге, как отмечает CNN, Трамп не продемонстрировалготовность серьезно давить на Путина. Его громкие заявления о мире пока остаются лишь словами – без конкретных действий и обязательств.

Напомним, 17 мая Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с кремлевским главой Владимиром Путиным.

В понедельник, 19 мая, около 17:40 российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начали телефонный разговор, в котором обсудили мирный план в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле предстоящий диалог между президентами РФ и США назвали важным. Что касается личной встречи Путина и Трампа, то все зависит от договоренностей лидеров, отметил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

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