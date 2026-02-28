ОАЭ закрывают воздушное пространство на фоне эскалации между Ираном и Израилем: в Абу-Даби слышали взрывы

Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Также известно, что в Абу-Даби прогремели взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Эмиратов WAM.

Эскалация коснулась ОАЭ

По данным информационного агентства, в столице Абу-Даби были слышны взрывы. Кроме того, очевидцы утверждают, что над городом поднимался дым.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства в качестве исключительной меры предосторожности, направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей, а также защиту территории страны в свете эскалации на Ближнем Востоке.

Власти Эмиратов подтвердили, что это решение было принято на основе всесторонней и точной оценки рисков в области безопасности и операционной деятельности, а также в полной координации с соответствующими местными и международными органами.

В свою очередь Министерство внутренних дел ОАЭ заявило, что внимательно следит за развитием событий в регионе и подтверждает, что находится в состоянии максимальной готовности для принятия всех необходимых мер предосторожности в координации с соответствующими ведомствами и органами власти.

Также внешнеполитическое ведомство утверждает, что общественная безопасность остается первостепенной задачей, и что министерство будет своевременно информировать общественность о любых обновлениях и необходимых процедурах.

По предварительным данным, Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Абу-Даби. В черте города после взрывов поднялся столб дыма.

Что предшествовало

После начала бомбардировки ядерных объектов в городе Исфахан и правительственных учреждений в Тегеране иранские чиновники пообещали нанести "удары мести". В Иране пригрозили, что ответ на операцию Израиля, в которой, вероятно, также принимают участие Соединенные Штаты "будет сокрушительным".

"Мы предупреждали вас! Теперь вы вступили на путь, конец которого больше не в ваших руках", – заявил председатель Комитета национальной безопасности в иранском парламенте Эбрахим Азизи.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена ​​воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

