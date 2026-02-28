Одна из стран ЕС перестанет принимать военнообязанных мужчин из Украины: правила существенно ужесточат

Правительство Дании значительно ужесточит правила для украинских беженцев. В частности, разрешение на проживание перестанут предоставлять военнообязанным украинцам. Украинцы с 23 до 60 лет (мужчины) для проживания должны доказать, что их сняли с воинского учета.

Об этом говорится в сообщении, которое размещено на сайте правительства Дании. Также помощь будут предоставлять украинцам не из всех регионов.

О каких изменениях идет речь:

статус не будут предоставлять украинцам из таких областей: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (область, а не город Киев), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области;

Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (область, а не город Киев), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области; также откажут в доступе для мужчин мобилизационного возраста , которые не имеют право законно пересекать границу (от 23 лет до 60 лет). Однако, если эти мужчины освобождены от военной службы, они все равно смогут получить разрешение на проживание согласно специальному закону;

, которые не имеют право законно пересекать границу (от 23 лет до 60 лет). Однако, если эти мужчины освобождены от военной службы, они все равно смогут получить разрешение на проживание согласно специальному закону; мужчины-заявители в возрасте до 23 лет в будущем смогут получить вид на жительство только до достижения 23 лет и не смогут продлить свой вид на жительство , если они не предоставят документальное подтверждение освобождения от военной службы;

, если они не предоставят документальное подтверждение освобождения от военной службы; украинских беженцев для получения выплат хотят заставить работать.

"С датской стороны мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине против жестоких российских атак. Война длится уже четыре года, и в датских муниципалитетах сейчас проживает около 45 000 перемещенных лиц из Украины. Поэтому правительство теперь скорректирует правила проживания согласно специальному закону, чтобы люди из менее пострадавших от войны районов Украины и лица, на которых распространяются украинские правила мобилизации, в будущем не могли получить вид на жительство в Дании", – объяснил министр иммиграции и интеграции Расмус Стоклунд.

Во второй половине 2025 года наблюдалось увеличение количества беженцев из Украины, которые подали заявления в Данию. Это произошло, когда Украина ослабила правила выезда для молодых мужчин. Эта тенденция достигла пика в октябре 2025 года, когдапримерно 2300 человек подали заявления на проживание согласно специальному закону. С тех пор наблюдается снижение. В декабре и январе 2026 года было получено примерно 1700 и 1400 заявлений соответственно.

Правительство ожидает подать законопроект о корректировке в апреле 2026 года. Изменения не повлияют на тех, кто уже получил вид на жительство в соответствии со специальным законом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

