Иран запустил ракеты и дроны по Израилю в ответ на атаку: работают силы ПВО. Видео

Утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Видео дня

В ЦАХАЛ заявили, что Иран пытается атаковать баллистическими ракетами. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Иранский режим наносит ответный удар

Силы ПВО начали сбивать первые иранские ракеты спустя считанные минуты после объявления воздушной тревоги. Израильские военные предупреждают о новых пусках со стороны Ирана.

Жители Иерусалима насчитали более 50 взрывов. Также с места происшествия сообщается, что кроме баллистических ракет иранский режим применил дроны-камикадзе.

Угроза ракетных ударов объявлена на всей территории Израиля, в городах сработали сирены. Примечательно, что в ЦАХАЛ ожидали этот обстрел и заблаговременно призывали жителей страны находиться рядом с бомбоубежищами.

Новость дополняется…