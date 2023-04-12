'Лучшие в своей игре': Трамп расхвалил Путина, Ким Чен Ина и Си Цзиньпина и заговорил о выгодном сотрудничестве с РФ

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи одними из самых умных людей мира. Также он заявил, что мог бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

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Такие мнения бывший глава Белого дома выразил в интервью 11 апреля на телеканале Fox News. Да, Дональд Трамп продолжает шокировать мир своими провокационными высказываниями.

В интервью он сказал, что лидеры двух террористических государств России и Северной Кореи, а также лидер Китая "лучшие в своей игре" и добавил, что "ребята в США не такие и никогда не были таковыми".

Трамп отметил, что считает главу КНР Си Цзиньпина "блестящим", лидера Северной Кореи Ким Чен Инна – "лучшим", а президента РФ Владимира Путина – "очень умным".

Бывший глава Белого дома утверждает, что США могли бы выгодно сотрудничать с Россией, однако инициированное демократами расследование о вмешательстве Москвы в выборы в 2016 году помешало этому.

"У меня были очень хорошие отношения с ним (Путиным, – Ред.). Но было очень сложно из-за фейкового расследования в отношении России", — высказался Трамп.

Ранее Трамп заявил о "любви" Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ. Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Отметим, что скандальный президент неоднократно высказывался по поводу войны в Украине с Россией. Так он заявлял, что за 24 часа достиг мир в Украине, отдав Путину оккупированные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что он единственный, кто сможет предотвратить Третью мировую войну. Более того, политик выдал, что именно он, как президент Соединенных Штатов, отказал диктатору РФ Владимиру Путину с начала войны.