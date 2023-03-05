Трамп выдал, что он единственный может предотвратить третью мировую войну, и похвастался хорошими отношениями с Путиным

Президент США 2017-2021 годов Дональд Трамп заявил, что он единственный, кто сможет предотвратить третью мировую войну. Более того, скандальный политик выдал, что именно он, будучи президентом Соединенных Штатов, отговорил диктатора РФ Владимира Путина от начала войны.

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Также Трамп, который, к слову, вновь собрался бороться за президентское кресло в 2024 году, выдал, что сможет остановить войну РФ против Украины "за один день". Об этом сообщает The Guardian.

По словам Трампа, сейчас самое опасное время в истории человечества, и он единственный, кто сможет предотвратить мировую войну. Вдобавок он заявил, что к такой ситуации якобы привел, в том числе, действующий президент США Джо Байден.

"Это самое опасное время в истории нашей страны, и Джо Байден ведет нас в забвение. И кстати, у вас будет третья мировая война. У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я предотвращу третью мировую войну", – заявил Трамп.

Во время своего выступления он также похвастался хорошими отношениями с российским диктатором Путиным. При этом Трамп выдал, что во время своего президентства якобы попросил главу Кремля не начинать войну и ни Путин, ни президент Китая Си Цзиньпин с него "ничего не взяли" за это.

"Я был единственным президентом… когда Россия не захватила страну во время моего срока… Я сказал: "Владимир, не делай этого". С меня они ничего не взяли, и мне даже особо не пришлось им угрожать. Путин знал это, президент Си (глава КНР, – ред.) тоже это знал", – добавил Трамп.

Кроме того, во время своего двухчасового выступления Трамп заявил американцам, что остановит российско-украинскую войну за "один день". Примечательно, что о подробностях своих планов политик не рассказывал, лишь критиковал действующего президента США и "высоко оценивал свое президентство".

Ранее Трамп говорил, что, мол, закончит развязанную Россией войну против Украины, которая длится больше года, одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, в августе 2022 года Трамп выдал, что Киев должен был пойти на "уступки" Кремлю во избежание войны. По его мнению, Украине нужно было признать Крым "российским" и отказаться от вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президента США Дональда Трампа могут привлечь к уголовной ответственности. Против него выдвинули обвинения по трем направлениям.

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