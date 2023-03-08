Трамп заявил, что через 24 часа добился бы мира в Украине, отдав Путину оккупированные территории

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы президенту России Владимиру Путину оккупированные территории.

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Таким образом, как рассказал Трамп в интервью для Fox News, он бы избежал войны в Украине. Трамп напомнил, как при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства США Джо Байдена вообще получила "шведский стол".

"А при Трампе они, Россия, ничего не захватила. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы Россия что-то захватила. Вы же знаете, что в Украине, есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – заявил 45-ый президент США.

При этом, издание The Daily Beast обратило внимание на то, что когда ведущий Шон Хеннити показал интервью с Трампом в своей телевизионной передаче, там были вырезаны отрывки с его предложениями позволить РФ захватить часть территории Украины.

В частности, после слов Трампа "Я мог бы это сделать (провести переговоры – Ред.)", аудиозапись продолжается тем, что бывший американский президент сетует, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты".

Как известно, ранее Трамп заявил, что устроил бы личные переговоры Зеленского и Путина, чтобы завершить войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что он единственный, кто сможет предотвратить Третью мировую войну. Более того, скандальный политик выдал, что именно он, будучи президентом Соединенных Штатов, отговорил диктатора РФ Владимира Путина от начала войны.

Также Трамп говорил, что, мол, закончит развязанную Россией войну против Украины, которая длится больше года, одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, в августе 2022 года Трамп выдал, что Киев должен был пойти на "уступки" Кремлю во избежание войны. По его мнению, Украине нужно было признать Крым "российским" и отказаться от вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президента США Дональда Трампа могут привлечь к уголовной ответственности. Против него выдвинули обвинения по трем направлениям.

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