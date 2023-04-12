''Видел, что считает частью России'': Трамп заявил о ''любви'' Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время бесед с Владимиром Путиным заметил, что кремлевский диктатор якобы "любит Украину". Причиной "любви", которая не мешает Путину стирать с лица земли украинские города и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

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Об этом Трамп сказал в ефире Fox News. По словам экс-президента Штатов, он часто говорил с Путиным про Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом Трамп заверил, что говорил диктатору, напавшему на Украину, о том, что якобы не позволит ему сделать эту страну частью РФ.

"Я видел, что он любит ее (Украину. – Ред.) и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент", – заявил бывший глава Белого дома.

Свои отношения с Путиным Трамп назвал хорошими, однако сказал, что был "худшим из того, что происходило с президентом России". Причиной этого, по словам Трампа, является то, что он помешал строительству "Северного потока".

"Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти", – заявил бывший президент США.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы российскому диктатору оккупированные территории.

Таким образом, как рассказал Трамп, он бы избежал войны в Украине. Бывший американский президент напомнил, как при предыдущих президентах РФ оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства США Джо Байдена вообще получила "шведский стол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Дональда Трампа арестовали и он предстал перед уголовным судом Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

Политику официально предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность. Обвинительный акт содержит 34 пункта.

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